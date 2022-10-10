فيديو صادم.. أحضان رومانسية بين حارس حديقة حيوان وثعبان ضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

خطف حارس حديقة حيوانات الأنظار إليه بشكل ملفت للغاية، بعدما ظهر في فيديو مدهش، محتضنا ثعبانا ضخما للغاية.

وأظهر الفيديو الذي نشره جاي بروير، مؤسس حديقة حيوانات الزواحف في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ثعبان قوس قزح بألوان مذهلة وحارس حديقة الحيوانات، وهما في لحظات رومانسية، وفقا لموقع indiatoday.

وظهر في مقطع الفيديو ثعبان قوس قزح، وهو بين ذراعي حارس حديقة الحيوانات، إضافة إلى معانقته أيضًا، ليحصد أكثر من مليون مشاهدة.

واختلفت التعليقات على مقطع الفيديو، حيث تحدث البعض عما إذا كان من الآمن الاقتراب من الثعبان بهذا الشكل، في حين وصف آخرون هذا الفيديو بأنه مذهل.

وكتب أحد الأشخاص: "اللون جميل جدًا يعجبني ولكن لا تزال الثعابين مخيفة جدًا بالنسبة لي".

بينما ذكر آخر: "يا إلهي، هذا رائع، لديك بالتأكيد بعض الثعابين المذهلة، ما الذي يحبون التعامل معه"؟، وكتب ثالث: "شاهدت برنامجًا عن الثعبان وكانوا يقولون إنهم عدوانيون جدًا لكنني أحبهم كثيرًا".

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