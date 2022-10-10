أثارت الجدل.. فيديو لـ أم تزيل شعر وجه طفلتها 3 سنوات بالشمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في مقطع فيديو متداول، أثارت أم تدعي "ليا جارسيا"، من ولاية تكساس الأمريكية، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إزالة شعر وجه طفلتها باستخدام مادة الشمع البالغة من العمر 3 سنوات.

دافعت "ليا" التي تبلغ من العمر 31 سنة، عن هذا السلوك، بأنها تحمي ابنتها من المتنمرين في المستقبل، وفقًا لما ورد في موقع "ndtv".

شاركت المقطع على حسابها الشخصي عبر تطبيق "Tik Tok"، معلقةً: "أنا لا أهتم! أفضل أن تدعونني بالأم السيئة بدلًا من أن أترك طفلتي البالغة من العمر 3 سنوات، بشعر وجه يشبه والدي".

يُظهر الفيديو، تصرخ ابنتها التي تدعي "بليس"، بعد إزالة الشعر بالشمع: يا أمي، هذا يؤذيني"، وردت عليها والدتها: "يا فتاة، لديك الآن وجه نظيف وحاجبان".

كشفت السيدة جارسيا أن إزالة شعر ابنتها بالشمع كان نيتها دائمًا. قالت إنها تعرضت للتخويف في السابق بسبب شعر الجسم.

قالت: "عندما كنت طفلة، كان لدي حاجبان كثيفان ذات لون أسمر داكن، وكنت أقم بإزالتهما من وراء والدي، لأنه كان يعتقد أن الأطفال لا يجب أن يفعلوا ذلك في سن صغير، لكنني كنت أتعرض للتنمر، ولا أريد لابنتي أن تمر بهذا".

وأضافت: "أتذكر صبيًا قال لي في المدرسة، 'لماذا حواجبك كبيرة جدًا؟".

بينما تلقت الأم الكثير من الانتقادات بسبب سلوكها الغريب، كان هناك بعض الأشخاص أشادوا أيضًا بلذك، حيث أطلق عليها أحد رواد السوشيال اسم "أم عظيمة".

وعلق آخر ، "أنا مدرس، وأرى هذا طوال الوقت، سوف تشكرك ابنتك لاحقًا".

https://www.tiktok.com/@leah_txrealtor/video/7152692577047727403?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7152845623951197702

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