حادث مؤسف: مباراة كرة قدم مدرسية تتحول إلى موقع لإطلاق النار.. ماذا حدث؟- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حادث مؤسف، تحولت مباراة كرة قدم أقيمت في مدرسة ويتمر الثانوية ضد المدرسة الثانوية الكاثوليكية المركزية، بولاية أوهايو الأمريكية، إلى موقع لإطلاق النار.

ووفقا لموقع ndtv، فإن مسؤولي الشرطة أكدوا إطلاق نار في مدرسة ويتمر الثانوية في ولاية أوهايو الأمريكية، خلال مباراة كرة قدم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بأعيرة نارية غير مميتة، من بينهم بالغان.

وقالت إدارة شرطة توليدو، إنه في حوالي الساعة 9:32 مساءً، أبلغ ضابط شرطة، كان حاضرا المباراة خارج أوقات العمل، أنه تم إطلاق النار على ملعب ويتمر ميموريال، ليبدأ الضابط في إخلاء الحاضرين والبحث عن الضحايا، ليكتشفهم بالقرب من ملعب كرة القدم.

ومع وصول طواقم الشرطة الإضافية إلى مكان الحادث، بدأت في علاج الضحايا ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة، وبمجرد تأمين المكان، تم رفع إغلاق المدرسة وسمح للحاضرين بالمغادرة.

وقالت الشرطة، إنه لا يوجد مشتبه بهم قيد الحجز في الوقت الحالي، مطالبة أي شخص لديه معلومات تتعلق بهذا الحادث الاتصال أو إرسال رسالة نصية إلى Stoppers على الرقم 419-255-1111، وقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة نقدية تصل إلى 5000 دولار أمريكي.

في حين قال القائد جورج كرال، رئيس البلدية، ومدير مدرسة واشنطن المحلية الدكتور كادي أنشتات، في بيان مشترك: "الليلة الماضية كانت حدثًا مروعًا وصادمًا. لحسن الحظ، ما يمكن قوله حول ما حدث في مباراة ويتمر / سنترال كاثوليكي لكرة القدم هو أن جميع الضحايا الثلاثة تعرضوا لإصابات طفيفة فقط وسيكونون جميعًا على ما يرام، وعلى الرغم من عدم وجود أي شخص في الحجز في هذا الوقت، فإن الشرطة ستواصل تحقيقاتها حتى يتم جمع كل الحقائق وتحقيق العدالة".

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