أعراض الإصابة بشلل الأطفال.. أبرزها الحمى وتصلب الرقبة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أعراض الإصابة بشلل الأطفال أمر يثير تخوفات العديد من الأمهات، وذلك لحرصهن الشديد على حماية حياة صغارهن من أي أمراض مزمنة، وسرعان ما يتم الإقبال على حملات التطعيم ضد هذا المرض الذي يهدد حياة الصغار بصفة خاصة، إذ تتعدد أعراضه التي تتشابه كثيرًا مع علامات أمراض أخرى فيما بينها الإنفلونزا، وهو ما قد يُشعر بعض الآباء بأن الإصابة قد تكون بسيطة وطارئة وليست لها علاقة بالشلل.

أعراض الإصابة بشلل الأطفال

وخلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كشفت وزارة الصحة والسكان، أعراض الإصابة بشلل الأطفال، وذلك بصورة توعوية للآباء والأمهات، إذ ذكرت كيفية التعرف عليها حال ظهورها لسرعة الحصول على اللقاحات الآمنة بحملات التطعيم المختلفة.

وتتمثل أعراض الإصابة بشلل الأطفال في الآتي:

1- تتمثل أولى أعراض الإصابة بشلل الأطفال في الصداع.

2- الحمى.

3- الشعور بالتعب.

4- تصلب الرقبة.

5- التقيؤ.

6- الشعور بألم في الاطراف.

عدم تطعيم الطفل في هذه الحالة

وكشفت وزارة الصحة سابقًا، بعض المواقف التي لا يجب خلالها حصول الطفل على لقاح التطعيم ضد شلل الأطفال، التي تتمثل في:

1- الإصابة بالإنفلونزا

تعد الإصابة بالإنفلونزا مؤشرًا لتأجيل حصول طفلك على المصل المضاد لشلل الأطفال.

2- نقص المناعة.

من الضروري أيضًا عدم خضوع الطفل الذي يعاني من نقص المناعة لتطعيمات شلل الأطفال، وذلك لأنها تشكل خطرًا على صحته.

3- ارتفاع درجة حرارة الجسم

في هذه الحالة أيضًا يجب تأجيل حصول الطفل على المصل المضاد لشلل الأطفال.

محاذير عند التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

- يجب ترك المسافات بين المتواجدين بالمكان، والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي حتى لا يصاب الطفل بأي عدوى.

- الحرص على عدم التواجد في الأماكن المرتفعة الكثافة العددية.

- ارتداء الآباء والأمهات للكمامات.