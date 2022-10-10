الامارات | إختار هواية غريبة بعد نصيحة طبيبة بشغل وقت فراغه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حين طلب المعالج النفسي من آرون فينكس 35 عامًا إيجاد هواية لشغل وقت فراغة الطويل، بعد تشخيص إصابته بالمرض النفسي اضطراب ثنائي القطب، توقع منه الإلتزام برياضة ما او هواية مألوفة، ولم يخطر بباله شكل الهواية التي ستشغل مريضه للسنوات المقبلة، والتي قادت الشاب ليجمع أكثر من 300 نوعا من العناكب العملاقة "الرتيلاء" في منزله في بريستول المملكة المتحدة.

ففي صيف عام 2021 ، بدأ آرون فينيكس في جمع العناكب ولديه الآن 300 منها من الفئة الضخمة. فبدلاً من ممارسة رياضة جديدة أو تعلم مهارة جديدة، قرر آرون تبني أكثر من مائة عنكبوت في البداية، مضاعفا الرقم مرتين بعد سبعة أشهر .

وتتنوع العناكب التي تحتويها غرفة نوم خاصة في منزله، لكنها جميعها من النوع المتوسط أو كبير الحجم، حيث يقول أن "فخره وفرحه الحاليين هو أنثى الرتيلاء المكسيكية Flame Knee التي تبلغ قيمتها أكثر من 160 جنيهًا إسترلينيًا " مشيرا في ذات الوقت أن مجموعته لا تزال تنمو، حيث "لكل شخص شغفه، وهذا شغفي." كما تنقل عنه صحيفة "ديلي ستار"

ويضيف آرون" يعرفني موظفوا التوصيل في البريد الحكومي باسم "سبايدرمان" لأنهم يحضرون لي كل أسبوع حيواناتي الأليفة الجديدة (..) كان بإمكاني الجلوس ومشاهدتها لساعات، لقد كان لها تأثير مذهل علي ولن أتخلى أبدًا عن امتلاك الرتيلاء الآن. " ويصف الشاب رعايته لها بقوله أنها "صنعت العجائب" لصحته العقلية، بحيث أصبح الجلوس في غرفة العناكب هو "مكانه السعيد".

"ولكنه يعترف في ذات الوقت" ما زلت أعاني من لحظات حزينة ولكني أشعر الآن بشكل عام أنني في مكان تحسنت فيه صحتي العقلية وأنا سعيد حقًا - بفضل العناكب".

ويأمل آرون في يوم من الأيام أن يفتتح متجره الخاص للحيوانات الأليفة، وأن يقوم بتربية صغار العناكب لبيعها لهواة الجمع. فالهدف النهائي كما يقول "هو أن أفعل كل شيء بحكمة لعملي، فهناك طريق طويل لنقطعه لكنها بداية".