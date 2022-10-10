الامارات | احذر من الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر المستتر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت خبيرة تغذية روسية من الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر المستتر

وأشارت خبيرة التغذية الروسية يلينا سولوماتينا في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" كما ذكرت صحيفة روسيا اليوم، إلى أنه من ضمن هذه المواد العسل والفواكه الحلوة والثمار.

وأضافت أن بعض الفواكه تحتوي على نسبة عالية جدا من السكر، مثل للموز والكاكي والعنب بالإضافة إلى أن أن العسل يحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، الذي لا يحفز إفراز الأنسولين، أي أنه مفيد لمن يعاني من النوع الأول من مرض السكري، ولكنه من جانب آخر يسبب زيادة الوزن.

وتحذر الخبيرة من خطورة الأطعمة ذات المؤشر المرتفع لنسبة السكر مثل أصناف المعكرونة اللينة والأرز الأبيض والنقانق والصوصج والصلصات.

وأوضحت أن الإفراط بتناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر المخفي يؤدي إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، الذي بالإضافة إلى زيادة الوزن، يسبب تلف الأوعية الدموية وخطر مقاومة الأنسولين أو مرض السكري.