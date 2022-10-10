أطعمة لزيادة الوزن بشكل صحي لأصحاب النحافة.. بينها «القشطة بالحلاوة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

على عكس من يعانون من السمنة، هناك الكثير من الأشخاص الذين يواجهون أزمة مع النحافة، وسرعان ما تأتي محاولاتهم للبحث عن حلول لزيادة الوزن، إلا أن البعض قد يتعرض غلى مشكلات صحية عديدة بسبب اتباع طرقا خاطئة لزيادة الوزن.

وهناك العديد من النصائح التي يجب على من يعانون من النحافة، اتباعها لزيادة وزنهم بصورة صحية، وذلك حسب ما كشفت خبيرة التغذية العلاجية، أميرة لطفي، عبر استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامج «هي وبس»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

وجبات صحية لزيادة الوزن

وشرحت خبيرة التغذية، الوجبات الصحية لزيادة الوزن التي يمكن لأصحاب النحافة تناولها لمدة 6 أيام متتالية، مع ضرورة تناول كوبًا من الحلبة بالحليب المحلى بالعسل قبل تناول وجبة الإفطار، وفيما يلي ما يجب تناوله في الوجبات المختلفة:

وجبة الفطار

• مكونات البديل الأول

1- رغيف من الخبز الأسمر.

2- بيضة أومليت بمعلقة زبدة أو زيت زيتون.

3- طبق بطاطس بيوريه بمعلقة زيت زيتون مضاف إليها جبنة موتزريلا أو رومي.

4- طبق سلطة فواكه.

• مكونات البديل التاني

1- 2 رغيف فينو.

2- 4 قرص طعمية مقلية بنقطتين زيت.

3- طبق بطاطس بيوريه.

4- قشطة طبيعية مع حلاوة طحينية.

5- كوب كاكاو باللبن.

وجبة الغداء

• مكونات البديل الأول

1- طبق أرز.

2- ربع كيلو كفتة ضاني.

3- طبق سلطة.

• مكونات البديل الثاني

1- طبق مكرونة.

2- ربع فرخة مقلية.

3- طبق سلطة.

وجبة العشاء

1- 2 رغيف من الخبز الأسمر.

2- طبق فول بزيت الزيتون.

3- بطاطس أصابع مقلية.

4- قشطة طبيعية بالحلاوة.