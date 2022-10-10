كاراتيه ونزول سريع وقتال حر.. مشاركة مميزة لطالبات الشرطة أمام السيسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حضور مميز ولافت لأنظار جميع الحضور، تمكنت طالبات كلية الشرطة من الظهور به خلال مشاركتهن بحفل تخرج الدفعة الجديدة من الكلية، وذلك في حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستعرضات لياقتهن البدنية ومهاراتهن المختلفة في القيام بالمهام الصعبة.

تدريب طالبات الشرطة على مستوى متقدم

وخلال الحفل الذي يشهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جرى الكشف عن أن طالبات كلية الشرطة، تم تدريبهن وإعدادهن على مستوى متقدم في التدريب، يكافىء زملائهم من الطلبة الذكور بمهارات بدنية عالية ثقلتها التدريبات المستمرة.

وخلال العروض المختلفة بحفل التخرج، قدمت الطالبات إثباتًا عمليًا على تفوقهن التدريبي في شتى مجالات القتال الحر، خاصة في رياضة الكاراتيه الكوميتيه، مؤكدات على وصولهن لأعلى مستويات المهارات الخاصة.

جدير بالذكر أن كلية الشرطة استقبلت هذا العام ولأول مرة دفعة من خريجات كليتي الحقوق والتربية الرياضية.

قدرة بدنية فائقة لطالبات كلية الشرطة

وفي بيان عملي، أظهرت طالبات الكلية قدرتهن البدنية الفائقة، مؤكدات على وصولهن أعلى مستويات المهارات الخاصة باستعراض مهارة إصابة الأهداف، وذلك بأجساد قوية لا تخشى الأهوال ترعاها إرادة نسائية مصرية لا تعرف المحال.

استعراض مهارات النزول السريع

ولأول مرة شاركت طالبات كلية الشرطة، باستعراض مهارات النزول السريع، باستخدام حبال الهارنس بوضعية الانبطاح المائل، كما ظهرن في بيان عملي غير نمطي لاقتحام منشأة من أعلى تتكون من 10 طوابق، بارتفاع يتجاوز 28 مترًا، مستخدمات الأوضاع المختلفة للحبال كوضع الاشتباك.