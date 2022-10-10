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تركت الإعلام واتجهت للشرطة.. «أميرة» ملازم أول تحت الاختبار بتشجيع أسرتها

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الملازم أول تحت الاختبار أميرة عادل

قالت الملازم أول تحت الاختبار أميرة عادل، خريجة من دفعة المتخصصين في كلية الشرطة، إنها التحقت بالأكاديمية بعد تخرجها وخاضت التجربة خاصة أنها مختلفة، موضحة أنها واجهت انتقادات عديدة كونها أنثى والتحقت بكلية الشرطة، ولكنها لم تكترث وقدمت ونجحت بالفعل.

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اختبارات الصعبة يقوم بها الطالب للالتحاق بالشرطة

وأضافت الملازم أول تحت الاختبار أميرة عادل، أنها حاصلة على بكالوريوس إعلام، ولم يكن في حسبانها الالتحاق بالشرطة، حتى قررت خوض تجربة دفعة المتخصصين بأكاديمية الشرطة، ومرت باختبارات عديدة قبل الالتحاق بالأكاديمية، أبرزها اختبارات القدرات، واختبارات المقاس والقوام، على ألا يقل الطول عن 160 سم، بالإضافة للاختبارات الطبية والنفسية، واختبارات رياضية، وكشف الهيئة النهائي وبعدها النتيجة.

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والدة الملازم: شجعناها للالتحاق بالشرطة

فيما قالت مدام سناء والدة الملازم أول تحت الاختبار أميرة عادل، في لقاء مع قناة «اكسترا نيوز» على هامش حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة الذي يشهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها حينما وجدت ميولًا من ابنتها بدخول مجال الشرطة تم دعمها وتشجيعها من قبل الأسرة، فيما قال والد «أميرة»، إنه من حسن الطالع احتفاله اليوم بتخرج الخريجين الجدد بالتزامن مع احتفالات انتصارات 6 أكتوبر العظيمة، مؤكدًا أن ابنته تميزت في الإعلام حتى فاجئته بأنها تريد الالتحاق بأكاديمية الشرطة، فهي شخصيتها متفردة ومتميزة ومستقلة، والأسرة كلها داعمة لها.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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