بريطاني يوفر غرفة داخل مخبزه لحصول الأسر المحتاجة على الدفء مجانا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع دخول فصل الشتاء، بات يواجه العديد من سكان المملكة المتحدة أزمة كبيرة نحو تمكنهم من الحصول على التدفئة المطلوبة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء البلاد، لذلك قرر أحد أصحاب المخابز تقديم مساعدة إنسانية للسكان المحليين بشمال مدينة يوركشاير، وذلك من خلال محاولة توفير طريقة بسيطة كي يحصل زبائنه على الدفء في الأيام الباردة.

ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا

ووفق ما كشفت صحيفة «مترو» البريطانية، بات يبحث البريطانيون عن غرف دافئة بجميع أنحاء البلاد، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة التي تأثرت مؤخرًا، بظروف الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع اقتراب فصل الشتاء، أخبرت العديد من شركات الطاقة، المواطنين، كيفية توفير مصادر الدفء داخل المنزل بوسائل مخفضة التكلفة بقدر الإمكان.

ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن انتشار الفقر في المملكة المتحدة خلال هذا الشتاء، إذ تخشى العديد من الأسر أنها لن تكون قادرة على دفع فواتيرها.

صاحب مخبز يوفر التدفئة لزبائنه

ونظرًا لاستمرار أزمة الطاقة المرتبطة بتكاليف المعيشة بالممكلة المتحدة، فكر أحد أصحاب المخابز في تأسيس غرفة خاصة للعائلات فوق المخبز الخاص به، وذلك كي يتمكن السكان المحليين في البلاد من الذهاب لها وتناول وجباتهم حيثما شاءوا.

ويرغب الرجل البالغ من العمر 55 عامًا مساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف تدفئة منازلهم، عندما تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، قائلًا في تصريحاته: «لقد خطرت لي الفكرة من الاستماع إلى الأخبار حول فقر الطاقة والمشاكل التي يواجهها الناس في الوقت الحالي»، مضيفًا أنه يأمل في أن تخدم الغرفة الدافئة الجديدة الأشخاص المحتاجين في مجتمعه.