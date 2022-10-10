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الامارات | السكر والملح على رأس القائمة.. أغذية قد تؤذي عظامك

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الجمعية الألمانية لطب العظام من أن الإفراط في تناول أغذية معينة يؤذي العظام، على رأسها السكر، الذي يحد من امتصاص الجسم للكالسيوم الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام.

وأضافت أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على الملح والكافيين والأغذية المحتوية على حمض الأكساليك، وبعض الأدوية مثل الكورتيزون وأدوية الغدة الدرقية وأدوية سيولة الدم.

ومن ناحية أخرى، أشارت الجمعية إلى أن النيكوتين يقلل مستوى هرمون الأستروجين، الذي يتمتع بأهمية لصحة العظام.

وللحفاظ على صحة العظام، أوصت الجمعية بإمداد الجسم بالكالسيوم، الذي تتمثل مصادره الغذائية في منتجات الألبان والخضراوات مثل البروكلي والشمر، والمغنيسيوم، الذي تتمثل مصادره الغذائية في المكسرات وبذور دوار الشمس والحبوب الكاملة، وفيتامين «د»، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والتونة والسردين والرنجة، إلى جانب المواظبة على ممارسة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين والخمر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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