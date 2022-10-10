أطعمة خادعة مليئة بالسكريات وتزيد من الوزن.. «أبرزها الزبادي قليل الدسم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

إذا كنت مصابًا بداء السكري أو تريد فقدان الوزن، فعليك تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تؤدي إلى السمنة والسكري وأمراض القلب، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني حوالي 1.9 مليار بالغ في جميع أنحاء العالم من السمنة المفرطة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك المفرط للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، الأمر الذي يؤدي أيضًا إلى إدمان السكر، خاصة أثناء التوتر العاطفي.

ولكن الأطعمة الخالية من السعرات الحرارية أو الخالية من السكر تحتوي على سكر في أشكال مخفية، والقاعدة الأساسية هي الحد من تناول السكر بين 100-150 سعرة حرارية في اليوم وفقًا للإرشادات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، وفيما يلي قائمة بالأطعمة المليئة بالسكر:

الزبادي قليل الدسم

الزبادي مفيد لصحة أمعائك، يساعد في إنتاج بكتيريا الأمعاء الجيدة ويساعد على تحسين الهضم، من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن اللبن أو اللبن قليل الدسم أفضل من الحليب كامل الدسم، هذا ليس صحيحا، حيث يحتوي الزبادي قليل الدسم على سكر ونكهة مضافة لجعله مذاقًا جيدًا مثل الزبادي كامل الدسم، لذلك اختر النوع الأخير للحصول على الفوائد.

صوص الباربكيو

تستخدم صلصة الباربكيو عادة في تتبيل اللحوم والخضروات، كما أنها تحظى بشعبية كغموس، لسوء الحظ، تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من السكر المضاف، ويمكن أن تحتوي ملعقتان كبيرتان من صلصة الباربكيو على ما يصل إلى 16 جم من السكر المضاف.

العصائر والصودا المعلبة

لا شيء يمكنه التغلب على تناول الفاكهة الكاملة للحصول على جميع العناصر الغذائية، عصائر الفاكهة المعبأة منخفضة في الألياف والمعادن والفيتامينات، علاوة على ذلك، قد تحتوي على سكر مضاف ونكهات وألوان صناعية.

كشفت دراسة أجريت على عصائر الفاكهة والمشروبات أن أكثر من 40٪ من المنتجات تحتوي على 19 جرامًا من السك، وتحتوي الصودا المحلاة بالسكر أو قطع الفاكهة على 150 سعرة حرارية، معظمها يأتي من السكر المضاف.

يؤدي شرب عصائر الفاكهة المعبأة والصودا العديد من الأمراض مثل السمنة والسكري واضطرابات القلب والأوعية الدموية.

الكاتشب

هو أحد الصوصات الشعبية في جميع أنحاء العالم، لكنه مليء بالسكر والملح، يتم موازنة هذين المكونين الرئيسيين بطريقة محسوبة وتحتوي ملعقة كبيرة من الكاتشب على 3 جرامات من السكر المضاف، إذا كنت في مهمة إنقاص الوزن أو ترغب في تحسين صحتك، فتوقف عن تناول الكاتشب، وتناول تغميسات الزبادي والنعناع والكزبرة والحمص في المنزل.