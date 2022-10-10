هذا ما يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

من المعروف أن التدخين يسبب الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة، وغيرها من الآثار السلبية على الجسم، لكن ماذا يحدث لجسمك عند الإقلاع عنه؟.

جمعية السرطان الأمريكية وضحت المراحل، التي يمر به الجسم بعد الإقلاع عن التدخين للأبد، بحسب ما نقل عنها موقع قناة "دي دبليو" الألمانية، وفقا لموقع صحيفة البيان الاماراتي.

اليوم الأول بعد آخر سيجارة: بعد عشرين دقيقة من آخر سيجارة، ينخفض ​​معدل ضربات القلب ومستوى ضغط الدم، فيما ينخفض ​​مستوى أول أكسيد الكربون في الدم، الذي يأتي من النيكوتين بعد ثماني ساعات. وبمجرد مرور 24 ساعة، ينخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل كبير.

بعد أيام قليلة: تتدهور حاستا التذوق والشم بسبب التدخين، لكن هاتين الحاستين تعودان لطبيعتهما خلال يومين من الإقلاع عن السجائر.

بعد ثلاثة أشهر: بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر، تتعافى الرئتان إلى حد ما. وهنا تلاحظ فرقا في عملية التنفس خاصة أثناء الرياضة.

بعد تسعة أشهر: تقل نوبات السعال وضيق التنفس بعد أن أصبحت الجيوب الأنفية أكثر وضوحا مما كانت عليه في كثير من الأحيان خلال فترة التدخين.

بعد خمس سنوات: في هذه الفترة يتراجع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار النصف.

بعد 10سنوات: بعد عشر سنوات من الإقلاع عن التدخين ينخفض خطر إصابتك بسرطان الرئة المميت بمقدار النصف. الأمر نفسه ينطبق على خطر الإصابة بالسرطان في القصبة الهوائية والمريء والكلى والبنكرياس والفم.

بعد 15سنة: بعد 15 عاما من الإقلاع عن التدخين، يكون جسمك في نفس الوضع الذي كان عليه قبل سيجارتك الأولى.