10 عبارات تساعد طفلك على تعلم الإيجابية.. «التشجيع وحده لا يكفي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الرفاهية العاطفية والعقلية للأطفال لا تقل أهمية عن صحتهم البدنية، ومع أحدث إحصائيات مؤسسة NHS الرقمية للصحة بالمملكة المتحدة، تم الكشف عن أنه هناك عددًا قياسيًا من الأطفال يُعاني من مشاكل الصحة العقلية والتي زادت أعدادهم عن 400 ألف طفل.

وعلى الرغم من أهمية إظهار الآباء للحب، والتشجيع، ودعم أطفالهم، إلا أنه من المهم أيضًا أن يتعلم الأطفال كيف يصنعون سعادتهم بأنفسهم، حيث تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في استخدام التأكيدات الإيجابية، وهو شيء أصبح شائعًا بشكل متزايد داخل دور الحضانة والمدارس والمنزل، على مدار السنوات القليلة الماضية، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية.

عبارات تساعد الطفل في تعلم الإيجابية

وتتمثل بعض العبارات التي تساعد الطفل في تعلم الإيجابية، وصنع سعادتهم بأنفسهم في:

1- أنا أتعلم كل يوم.

2- أنا فخور بنفسي.

3- يمكنني الوصول إلى النجوم.

4- أنا أتحسن كل يوم.

5- أنا نشيط.

6- أنا مثالي.

7- أنا أثق بنفسي.

8- أنا قادر على أكثر مما أعتقد.

9- اليوم سيكون يوما جيدًا.

10- يكفي أن أبذل قصارى جهدي.

تحسين الرفاهية العاطفية للطفل

كما يمكن للأم المساعدة في تحسين الرفاهية العاطفية لطفلها، باستخدام التأكيدات اليومية للأطفال لتعليمهم كيفية امتلاك عقلية وسلوك إيجابي، حيث أن اقتباسات التفكير الإيجابي هي أداة تعليمية اجتماعية وعاطفية قوية يمكن أن يكون لها تأثير عميق في نفسه.