امرأة تفقد عينها اليسري بعد إصابتها بعدوي- والسبب مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

فقدت امرأة تدعي ماري ماسون، إحدى عينيها بعد أن أصيبت بالعدوى، بينما كانت ترتدي العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام.

أصيبت ماري، البالغة من العمر 54 سنة، من ليسيسترشاير، إنجلترا، بالعدوى في عينها اليسرى، بعد أن تمكنت أميبا مجهرية في ماء الصنبور من الانتقال بين عدستها اللاصقة والقرنية.

ومن ثم، بدأت تلاحظ وجود خطأ ما في عينها عام 2015، عندما شعرت باستمرار أن هناك شيئًا ما عالق في عينها، بعد فترة وجيزة، بدأ بصرها يتدهور، وفقًا لما ورد في موقع "nypost".

وبعد زيارة طبيب العيون، نُقلت على الفور إلى المستشفى، واكتشفت أن البكتيريا المعروفة باسم "التهاب القرنية Acanthamoeba " تعيش داخل عينيها.

قبل الحادث، كانت ماري ترتدي العدسات اللاصقة لمدة 30 يومًا حتى أثناء الاستحمام، نظرًا لأن العدوى يمكن العثور عليها بشكل شائع في ماء الصنبور، يُعتقد أن مصدر العدوى.

مع مرور الوقت، تطورت العدوى وبدأت تتغذى على القرنية، ما تسبب في تدهور بصرها بسرعة.

بعد 5 سنوات، وتجربة مجموعة متنوعة من الأدوية، بالإضافة إلى إجراء عدد من العمليات غير الناجحة، بما في ذلك 3 عمليات زرع قرنية.

في النهاية، اضطر الأطباء على إزالة عينها.

قالت المرأة: "اضطررت إلى التوقف عن العمل ، لأنني في ذلك الوقت كنت أعمل في مطبخ في مدرسة، وكنت اضطرت أن أضع قطرات للعين كل نصف ساعة".

وأضافت: "كان من الضروري أيضًا أن أذهب إلى المستشفى مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وأحيانًا أكثر من ذلك".

وتابعت: "كان هناك الكثير من زيارات المستشفى، والكثير من قطرات العين، والعمليات والإجراءات والكثير من الألم".

تأمل الآن ماري، في زيادة الوعي ووضع تحذيرات أفضل على عبوات العدسات اللاصقة بشأن مخاطر التلوث.

وقالت: "ضعي العدسات اللاصقة، هذا جيد تماماً، ولكن عليك فقط توخي الحذر، إنه الشيء المائي أكثر من أي شيء آخر، أود فقط من المصنّعين وضع المزيد من التحذيرات على العبوات بشأن الماء والعدسات اللاصقة، أنا فقط لا أريد أن يمر بالتجربة أي شخص آخر حقاً".

وذكرت أيضًا: " على الرغم من العقبات، حياتي الآن على ما يرام، لم أعود للعمل في المكان الذي غادرته، لكني الآن أعمل مع زوجي جوناثان، 50 سنة، كمساعد إداري".

في ظل الإصابات المتكررة بالعدوى، يحذر العلماء الآن الأشخاص من مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة طويلة الأمد.

أشارت دراسة حديثة أجراها علماء بريطانيون أن الأشخاص الذين يرتدون عدسات متعددة الاستخدامات هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى القرنية.

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