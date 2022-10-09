فوائد استخدام الكركم على البشرة.. «يخلصك من الحبوب والعلامات الداكنة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الكركم من التوابل الطبية المستخدمة على نطاق واسع في وصفات العناية بالبشرة، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يستخدم الكركم لعلاج حب الشباب، كما يوجد في منتجات العناية بالبشرة، وخصائصه المضادة للالتهابات وآثاره العلاجية تجعله مكونًا مفيدًا في السيطرة على حب الشباب فيما يلي كيف يمكن أن يساعد الكركم في تقليل حب الشباب بحسب موقع ستايل كريز المتخصص في لايف ستايل.

الكركم لحب الشباب والبثور

يمنع البكتيريا المسببة لحب الشباب، حيث يحتوي الكركم على خصائص مضادة للجراثيم، فهو يثبط نمو حب الشباب والبكتيريا التي تسبب حب الشباب الالتهابي.

يقلل من الالتهابات

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات، تشير إحدى الدراسات إلى أنه عند تناول الكركم عن طريق الفم أو وضعه، قد يساعد في تقليل حب الشباب الالتهابي وأنواع الالتهاب الأخرى للحفاظ على صحة بشرتك.

وجدت دراسة أن الكريم الذي يحتوي على مستخلصات الكركم ساعد في تحسين فرط تصبغ، وبالتالي، قد يساعد في تلاشي البقع الداكنة التي خلفها حب الشباب.

تأخير الشيخوخة

يعمل على تأخير الدخول في الشيخوخة وذلك عن طريق تأجيل ظهور المشكلات الصحية المرتبطة بالعمر عن طريق تثبيط الالتهاب.

يمنع تلف الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية

وجدت دراسة أجريت على الفئران الخالية من الشعر أن مستخلصات الكركم يمكن أن تمنع التجاعيد وفقدان المرونة الناجم عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية وتحسين سمك الجلد.