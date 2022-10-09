ماذا يحدث للجسم عند تناول زبدة الفول السوداني؟.. «مهمة في اللانش بوكس»

القاهرة - سمر حسين - صحة

زبدة الفول السوداني من الأكلات المفضلة لدى بعض الأشخاص، وتضعها الأمهات على توست للأبناء في «اللانش بوكس» لتناولها بالمدرسة، لمذاقها الشهي وسهولة عملها، ولكن ربما لا يعلم الكثيرون عن فوائدها الصحية، ما نرصده في السطور التالية.

شرح الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، أن زبدة الفول السوداني تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، كما يلي:

فوائد زبدة الفول السوداني

- زبدة الفول السوداني من الأكلات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات.

- زبدة الفول السوداني غنية بفيتامين هـ، وبها مضادات الأكسدة المهمة على الصحة سواء للشعر أو البشرة أو الجسم.

- تحتوي زبدة الفول السوداني على نسبة من حمض الفوليك أي أنها مهمة للسيدات الحوامل.

- زبدة الفول السوداني غنية بفيتامين ب.

- تعطي زبدة الفول السوداني طاقة كبيرة للجسم.

زبدة فول السوداني تعطي الشعور بالشبع

- تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين.

- تحتوي زبدة الفول السوداني على مادة الريسفيراترول أي أنها تساعد على نمو الدماغ.

- زبدة الفول السوداني تحتوي على الزنك ما يجعلها مهمة للجهاز المناعي.

- تحتوي على الألياف ما يعطي الشعور بالشبع، ويمكن تناول القليل منها في أنظمة الرجيم.

- تعمل زبدة الفول السوداني على تنشيط العمليات الحيوية بالجسم.