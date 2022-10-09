فوائد لا تُعد.. هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الماء في وعاء فخاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتاد كثير من ربات البيوت على استخدام الأواني الفخارية في شرب المياهد بدلًا من الأواني الزجاجية، خاصًة في الأيام الصيفية الحارة، دون إدراك أن هذه الأواني تحقق فوائد علاجية عديدة، وفقًا لما ورد في موقع " health".

- تأثير التبريد الطبيعي:

تعمل هذه الأواني على تبريد الماء، نظرًا لأن وعاء الفخار مسامي، فإنه يُبرد الماء تدريجيًا.

- تعزيز التمثيل الغذائي:

المياه المخزنة في وعاء فخاري خالية من أي مواد كيميائية، ما يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتسهيل عملية الهضم.

- منع ضربة الشمس:

يساعد أيضًا في مكافحة ضربة الشمس، حيث يحافظ الوعاء الفخاري على المعادن الغنية والمغذيات سليمة في الماء، إضافة إلى ترطيب الجسم بسرعة.

- جيد للحلق:

يمكن أن يسبب شرب الماء البارد من الثلاجة حكة وألم في الحلق، ومع ذلك، فإن درجة حرارة المياه الفخارية مثالية وهي جيدة على الحلق، ولا تؤدي إلى تفاقم السعال.

- تنقية طبيعية:

لا تعد الأواني الفخارية مفيدة فقط في تبريد الماء، ولكن أيضًا تساعد في التنقية بشكل طبيعي، حيث يمنع النسيج الدقيق المسامي الملوثات في الماء ويجعله آمنًا للشرب.

- علاج مشاكل المعدة والحموضة:

الفخار قلوي بطبيعته، يتفاعل مع الأطعمة الحمضية ويوفر توازنًا مناسبًا لدرجة الحموضة، وبالتالي يساهم في علاج الحموضة والمشاكل المتعلقة بالمعدة.

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