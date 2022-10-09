9 علامات تكشف الإصابة بسرطان الأمعاء.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في حين أن أعراض سرطان الأمعاء تجعل الكثير من الأشخاص يشعرون بالإنزعاج والتعب، لذا يجب التعامل مع هذا النوع في أسرع وقت ممكن.

و يوفر هذا فرصة لمنع الخلايا السرطانية من الانتشار إلى مناطق أخرى من جسمك، علاوة على ذلك، كلما تم اكتشاف السرطان مبكرًا، زادت فرص نجاح العلاج.

ومن ضمن العلامات الرئيسية التي تظهر عسر الهضم.

وهناك العديد من العلامات التحذيرية التي تشير إلى سرطان الأمعاء، وفق ما ذكر موقع " express".

وقالت الطبيبة البريطانية بليندا غريفيث: "سرطان الأمعاء هو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا".

ولحسن الحظ تساعد القدرة على تحديد علامات الإصابة في تلقي العلاج والشفاء سريعا.

وتابعت:"جميع الأشخاص تقريبًا المصابين بهذه الحالة سيشعرون بتغيرات في عادات الأمعاء، والتي تشمل عسر الهضم، ويتسبب ذلك في الشعور بالألم أو الإجهاد.

وتحدث هذه العلامة عندما تصبح حركات الأمعاء أقل صحة ويصبح من الصعب تمرير البراز.

في حين أن الإمساك علامة محتملة، توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه نادرًا ما يكون ناتجًا عن حالات الأمعاء الخطيرة.

ومع ذلك، هناك أيضًا علامات رئيسية أخرى تستهدف "جميع الأشخاص تقريبًا" المصابين بسرطان الأمعاء، وهي كالتالي:

-تغيير مستمر وغير مبرر في عادات التبرز.

-زيادة عدد مرات التبرز مع وجود براز أكثر مرونة.

-دم في البراز أو نزيف في المستقيم.

-ألم في البطن أو عدم الراحة أو الانتفاخ.

-كتلة في البطن.

-فقدان الوزن غير المبرر.

-التعب الشديد بدون سبب.

وتكون أعراض سرطان الأمعاء خفية ويمكن الخلط بينها وبين أعراض أمراض أخرى أقل خطورة.

لذا من المهم ملاحظة أن غالبية الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض لا يعانون من سرطان الأمعاء ولكن لا ينبغي تجاهل الأعراض في حال حدوثها.

ويجب عليك استشارة الطبيب فورا بشأن المخاوف والأعراض التي تستمر لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع حتى يتمكن من معرفة السبب.

كيف تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟

يعتقد العلماء أن حوالي 54 % من جميع حالات سرطان الأمعاء يمكن منعها من خلال اتباع أسلوب حياة أكثر صحة.

ونظام غذائي صحي والإقلاع عن التدخين، وإدخال العديد من التعديلات على نمط الحياة التي تؤدي إلى انخفاض المخاطر.

ويجب أن يركز نظامك الغذائي أيضا على تقليل تناولك للحوم الحمراء والمعالجة لأنها تزيد من مخاطرك أثناء تناول المزيد من الألياف.

وتقليل الكحول وممارسة الرياضة بانتظام يساعد أيضًا.

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