مواصفات أنثى برج الجدي.. «ممكن تضحي بشغلها في حالتين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أنثى برج الجدي، من الشخصيات المميزة والتي تتسم بصفات مختلفة عن باقي السيدات، لديها الكثير من الأهداف التي تسعى لتحقيقها من أجل النجاح، أي أنها طموحة.

وعن مواصفات برج الجدي الأنثى، ذكرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، أنها طموحة وتهدف أن يظل عملها في نجاح، ولديها حب تملك في كل شيء وخاصة عملها، ولا يمكن التضحية به وتركه لأي سبب.

مواصفات برج الجدي الأنثى

وأضافت «عبير» عن مواصفات برج الجدي الأنثى أن الطموح بالنسبة لها رقم 1 في الحياة ووجهت نصيحة لشريك حياتها أنه يجب أن يعلم بأنه سيكون رقم 2: «ولا يمكن يطلب منها تسيب شغلها أو تتخلى عن طموحاتها لأن دي تضحية كبيرة جدا ولا يمكن تعملها إلا في حالتين ونادرا برده لما يحصل عشان أولادها أو لو جوزها كان في مركز كبير أوي وشايفة أن لازم تقف معاه عشان ينجح».

وتابعت خبيرة الأبراج أن صاحبة برج الجدي شخصية حريصة وليست بخيلة، إذ تعلم جيدا أين تصرف أموالها: «أحسن برج يحوش فلوس وتحط الفلوس في مكانها».

أنثى برج الجدي والحب

امرأة برج الجدي لديها كبرياء على الصعيد العاطفي، ورغم أن بداخلها مليئة بالمشاعر إلا أنها لا تظهر ذلك ووصفتها خبيرة الأبراج: «مش بيحبوا يبينوا مشاعرهم وأكتر واحدة تتهم بالبرود رغم أنها حساسة من جواها بس هي بتخفي ده».