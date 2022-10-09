ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت باستمرار؟.. فوائد مذهلة تجبرك على تناوله

القاهرة - سمر حسين - صحة

نبات اللفت من الخضروات الشائعة في أوروبا وأيضا الشرق الأوسط، إذ يستخدم في التخليل ويضاف إلى الطعام بشكل يومي على وجبة الإفطار، فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة ويقي الجسم من الكثير من الأمراض.

وتناول اللفت بشكل يومي يكون مفيدا للعديد من الأمور على الصحة من ضمنها إنقاص الوزن وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

فوائد اللفت للجسم

بالنسبة لفوائد اللفت للجسم إذا جرى تناوله بشكل يومي قالت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة لـ«هن»:«إحنا بنعتبر اللفت من الأغذية المهمة المضادة للسرطان ومضادة للالتهاب والمهمة للجهاز الهضمي وتحتوي على نسبة عالية من الألياف وتعطي إحساس بالشبع وتقلل مستوى الجلوكوز وتضبط مستوى الكوليسترول في الدم ومهمة لمرضى السكري والسمنة اللي حريصين على تنزيل وزنهم».

وأضافت «شعير»قائلة:«اللفت كمان ليه خصائص مهمة أنه يخلص الجسم من الماء المحتبس لكن بشرط أن يكون اللفت دون تخليل، يعني النبات نفسه بدون مخلل مهم جدا بنقول للناس يبتدوا يقطعوا على السلطات وياكلوا شرائح بدون تخليل لأنه لنا بيتخلل بيعمل نتائج عكسية ويسبب احتباس الماء»

اللفت مفيد لصحة الجهاز الهضمي

يعتبر نبات اللفت من النباتات التي تدعم البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي ويساعد على إنقاص الوزن، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك عن طريق خفض مستويات الكوليسترول، ومفيد لمرضى السكري من النوع 2، لأنه يمنع الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، ويساعد الحصول على الألياف الكافية، كما يقلل أيضًا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، كما يساعد على إزالة السموم من الجسم ويقي من الكثير من الأمراض تظهر فوائده إذا تم تناوله بشكل يومي وصحي، وفقا لموقع health line.