طريقة عمل البسطرمة بالبيض في المنزل.. مكونات بسيطة ومذاق شهي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيض والبسطرمة من الأكلات السهلة والمفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص، لكن البعض لا يعلمون طريقة عملها بشكل صحيح ومذاق شهي مثل المطاعم والأماكن المتخصصة.

وبشأن ذلك، تقدم الشيف أمينة سعيد عبر «هن»، طريقة عمل بيض بالبسطرمة وبالجبنة، وهي:

طريقة عمل بيض بالبسطرمة

المكونات

بسطرمة حسب الرغبة

4 بيضات

ملح وفلفل أسود

سمن

طريقة تحضير البيض بالبسطرمة

- وضع السمنة أو الزيت وبعد ذلك البسطرمة والاستمرار في التقليب.

- إضافة البيض والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

- ترك البيض حتى التسوية وبعد ذلك يمكن تقديمه.

طريقة عمل البيض بالبسطرمة والجبنة

المكونات

5 بيضات

100 جرام بسطرمة

1/2 كوب جبن

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير البيض بالبسطرمة والجبنة

- على نار متوسطة توضع الزبدة أو الزيت من أجل طهي البسطرمة.

- إضافة البيض على البسطرمة ومجموعة الجبن حسب الرغبة مع الاستمرار في التقليب وإضافة الملح والفلفل الأسود.

طريقة عمل البسطرمة بالطماطم

أما عن طريقة عمل البسطرمة بالطماطم، تقدمها الشيف أماني رفعت خلال برنامجها «بالهنا» المذاع على قناة cbc.

المكونات

3 بيضات

نصف كوب بسطرمة

3 حبات طماطم

فلفل حار

ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون

فلفل أسود

طريقة تحضير البيض بالبسطرمة بالطماطم

- في البداية تذاب الزبدة أو زيت الزيتون وإضافة الطماطم المفرومة وتشويحها.

- بعد ذلك إضافة الفلفل الحار والبسطرمة وقليل من الماء، وترك المكونات حتى الغليان، ويمكن استبدال الفلفل الحار بالرومي.

- والخطوة الأخيرة تكون إضافة البيض وتركه حتى التسوية وإضافة الفلفل الأسود.