ما قصة المليونيرة المزيفة التي استطاعت أن تعيش في قصور كالأميرات بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خططت الفتاة الروسية آنا سوروكين للاحتيال على أحد البنوك الأمريكية بمدينة نيويورك لسرقة 275 ألف دولار.

وقد تمكنت هذه الفتاة من خداع النخبة في نيويورك من خلال التظاهر بأنها مليونيرة ثرية، وفق ما أورد موقعا " nytimes" و"newsinfrance".

ولكن في الحقيقة تم إطلاق سراحها من السجن في فبراير 2021 لحسن السلوك بعد أن حكم عليها قبل ذلك عدة سنوات بتهمة السرقة.

وفي مارس 2021، ألقي القبض عليها مرة أخرى بسبب تجاوز مدة تأشيرتها، وتم احتجازها في مركز شرطة الهجرة الأمريكية للروسية، وقال القاضي الذي ينظر في قضية انتهاك التأشيرة، أنها تستطيع مغادرة البلاد بعد دفع كفالة قدرها

10 آلاف دولار.

وفي عام 2016 وصلت الفتاة إلى الولايات المتحدة قادمة من ألمانيا، وبعد ذلك انتقلت من روسيا في سن الـ 16 وقدمت نفسها على أنها وريثة ألمانية لديها 60 مليون دولار .

وهذا مكنها من الحصول على الالآف الدولارات في شكل قروض من عدة بنوك.

وسافرت مجانًا على متن طائرة خاصة، وعاشت في قصور مانهاتن دون أن تدفع أي شيء على الإطلاق.

وكانت تحاول الحصول على قرض بقيمة 22 مليون دولار لبناء مركز معارض بموجب وثائق مزورة لا صحة لها.

واستطاعت سرقة 275 ألف دولار أي ما يعادل 5431934.75 جنيها مصريا.

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