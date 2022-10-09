فيديو غريب.. عاملات في حضانة يرعبن الأطفال بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في مقطع فيديو غريب، رصدت الكاميرات عاملات الرعاية النهارية بحضانة في ميسيسيبي بالولايات المتحدة، وهن يرتدين قناع الهالوين ويطاردن الأطفال الصغار المذعورين.

ووفقا لما جاء في موقع ndtv، فإن الموظفين في مركز Lil "Blessings لرعاية الأطفال وتعليمهم، كانوا يحاولون إخافة الأطفال الذين اعتقدوا أنهم سيئون وبحاجة إلى عقاب.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على موقع Reddit موظفين في الحضانة يحاولون تخويف مجموعة من الأطفال الصغار من أجل سلوك أفضل من خلال الصراخ في وجوههم ومطاردتهم، ما جعل الصغار يبكون ويهربون من المرأة المقنعة.

في الفيديو، يمكنك سماع أحد العمال وهو يخبر المرأة المقنعة أن تترك الأطفال الصغار وتطارد الأشرار، فقط.

وأثار الفيديو الغضب بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أن عمال الحضانة الآن قيد التحقيق، في أن الموظفات الأربعة في المنشأة قد تم فصلهم بعد الحادث.

ومن جانبها، ذكرت إحدى العاملات في الحضانة: "لم يكن المقصود من هذا الفعل إيذاء أي شخص ولم يكن هناك سوء النية، فقط فكرنا أن بإمكاننا استخدام القناع لجعل الأطفال في الفصل يستمعوا للمطلوب منهم".

وأشارت إحدى الموظفات المتهمات، أنها اشترت القناع لإخافة زملائها في العمل ولكن تم استخدامه بشكل غير لائق، وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن وزارة الصحة بولاية ميسيسيبي ومكتب شرطة مقاطعة مونرو يحققان في الأمر ويعملان مع المدعي العام بالمقاطعة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تهم جنائية محتملة يمكن رفعها.

أكواب يوميًا من هذا المشروب يقلل خطر الموت المبكر

احذر هذه العلامات تكشف الإصابة بـ 5 سرطانات

احذر.. هذا ما يحدث عند مزج العسل بالماء أو الشاي الساخن

النتيجة ستفاجئك.. تناول فصين من الثوم على الريق يوميا

8 أطعمة تزيد خصوبة الرجال بسرعة و5 تجنبها