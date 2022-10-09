بسبب وجبة.. رجل يطعن رجلين حتى الموت - ما حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

قام مراهق عمره 19 عاما ويُدعى "عمريت جهاجرا"، بحمل سكين ومهاجمة شخصين، جانيس كوزلوفسكيس، 17 عامًا، ورايان ثيوبالد، 20 عامًا، ليتسبب في موتهما في مكان الحادث.

ونشرت شرطة جنوب يوركشاير بإنجلترا، منذ ذلك الحين اللقطات المرعبة للأحداث التي أدت إلى الوفاة، كما أورد موقع صحيفة "thesun".

غادر القاتل غرفته في الفندق مع صديق في وسط المدينة قبل زيارة مطعم للوجبات الجاهزة في شارع سيلفر ستريت حوالي الساعة 2.30 صباحًا.

أخرج جهاجرا السكين وشاهد صبيين عالقين في شجار بالأيدي بسبب وجبة، ثم نفذ الهجوم المميت على جانيس وريان، حيث طعن ريان ثلاث مرات قبل أن ينهار ويموت في مكان الحادث، وجانيس طعنه خمس مرات، وتوفي في المستشفى في وقت لاحق من ذلك اليوم، وحكم على جهاجرة بالسجن مدى الحياة.

وقال كبير مفتشي المباحث، ضابط تحقيق أول: "لقد كانا شابين، بدأا للتو رحلتهما إلى مرحلة البلوغ، وسُحب كل ذلك منهما في لحظة، في غضون أقل من دقيقتين من بدء القتال، طُعن جهاغرا جانيس وريان طعناً قاتلاً، وتُركا يحتضران في الشارع.

وأضاف: "لقد أصدرنا هذه اللقطات اليوم لإظهار مدى السرعة التي يمكن أن تتصاعد بها هذه الحوادث، مع عواقب وخيمة، رسالتي اليوم إلى أولئك الذين يعتزمون حمل السكاكين واضحة أسقط السكين قبل أن تتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه، وستفقد أرواح أخرى وتدمر إلى الأبد".

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