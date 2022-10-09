رجل يفوز بجائزة نوبل وزملاؤه يحتفلون به بأغرب طريقة.. ماذا فعلوا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فاز العالم السويدي سفانتي بابو بجائزة نوبل في الطب لعام 2022 لاكتشافاته المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضة والتطور البشري، لكن المفاجأة كانت في طريقة احتفال زملاءه به.

وفي معهد ماكس بلانك بألمانيا، اجتمع زملاء بابو معًا لاستقباله وتهنئة الحائز على جائزة نوبل على عمله الرائع، وكتبت صفحة المعهد على تويتر أثناء مشاركته مقطع فيديو للعالم وهو ينحني ليشكر زميله: "نحن نشعر بالسعادة"، وفقا لموقع ndtv.

ولم تنته الاحتفالات عند هذا الحد، حيث أكمل أعضاء المعهد أيضًا تقليدًا قديمًا يقضي بإلقاء زميل في البركة للاحتفال بنجاحه العلمي، وشاركت الصفحة الرسمية لجائزة نوبل مقطعًا أظهر زملاء العالم بابو وهم يقذفونه في الماء.

وجاء التعليق المرافق للفيديو: "لقد أثار الحائز على جائزة الطب الجديد لدينا، سفانتي بابو، ضجة عندما ألقى به زملاؤه في بركة، عادة ما يحدث رمي زميل في البركة عندما يحصل شخص ما على درجة الدكتوراه وأرادوا القيام بذلك من أجل الفوز بنوبل أيضاً".

وأظهر مقطع الفيديو "بابو" وهو يقذف في بركة من قبل 3 من زملائه، كما شارك معهد ماكس بلانك أيضًا سلسلة من الصور من الاحتفالات، وكتب تعليقاً عليها: "ما هي أفضل طريقة للاحتفال بجائزة نوبل الخاصة بك من حملك من قبل زملائك وإلقائهم لك في بركة معهدك؟".

وعن إنجاز بابو، قاد الحائز على جائزة نوبل تطوير تقنيات جديدة سمحت للباحثين بمقارنة جينوم البشر المعاصرين وجينوم أشباه البشر الآخرين - إنسان نياندرتال ودينيسوفان.

وقالت آنا ويديل، رئيسة لجنة نوبل: "وجد السيد بابو وفريقه بشكل مفاجئ أن تدفق الجينات قد حدث من إنسان نياندرتال إلى الإنسان الحالي، مما يدل على أن لديهم أطفالًا معًا خلال فترات التعايش".

ويعد بابو أيضاً نجل سوني كارل برجستروم، الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1982، وفقًا لمؤسسة نوبل، هذه هي المرة الثامنة التي يفوز فيها ابن أو ابنة الحائز على جائزة نوبل أيضًا بجائزة نوبل.

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