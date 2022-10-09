طرق علاج ألم الأذن عند الأطفال.. استخدام زيت الزيتون في حالة واحدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر ألم الأذن عند الأطفال من المشكلات التي تسبب قلق الأمهات، ويزداد سوءا إذا تعلق بنزلات البرد، وتعرضوا للزكام والرشح المسبب التهابات للأذن الوسطى، وقبل بداية العلاج المنزلي، من الضروري استشارة الطبيب فورًا.

ومن الأعراض التي تصاحب ألم الأذن عند الأطفال هو الصراخ والبكاء، ويبدأ الطفل في هز رأسه، لعدم قدرته على تحديد الألم، بالنسبة للأطفال أيضا لا يمكن الاعتماد على العلاجات المنزلية مثل زيت الزيتون لأن طبلة أذن الطفل حساسة جدًا.

علاج ألم الأذن عند الأطفال

وبالنسبة لعلاج ألم الأذن عند الأطفال، قال الدكتور رفعت الجابري استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال برنامج «العيادة»: «التهاب الأذن الوسطى من الأسباب المؤدية إلى ألم شديد في الأذن عند الطفل، وبتخليه يصحى من أحلى نومه على صراخ وعياط، ويبدأ في هز رأسه مش عارف يحدد مكان الألم، ولو طفل كبير شوية يبدأ يخبط على رأسه، من أكثر الأعراض التي تسبب ألم للطفل هو ألم الأسنان وآلام الأذن، وعلاجها مضادات للرشح، لكن قبل العلاج يجب زيارة الطبيب، واديله مسكن للألم زي كتافلام وسيتال».

وأضاف: «بجانب العلاج، لازم ترضعي الطفل بطريقة صحيحة، وترفعيه شوية على ذراعك مش وهو نايم، ويجب منع التدخين في المنزل أيضًا، المضادات الحيوية مش مهمة في كورس علاج التهاب الأذن الوسطى».

علاج ألم الأذن عند الأطفال بزيت الزيتون

ويمكن لزيت الزيتون علاج ألم الأذن، لكن في حالة واحدة تتمثل في تراكم شمع الأذن، ولا يجب استخدامه مع الأطفال إلا في حالة استشارة الطبيب، لكن بالنسبة للكبار يمكن استخدامه لتفتيت شمع الأذن من خلال الخطوات التالية، وفقَا لموقع medical news today.

1- يمكن استخدام زيت الزيتون الدافئ، للمساعدة في تفتيت شمع الأذن الذي يصلب ويعلق في قناة الأذن، ويساعد الزيت على تليين شمع الأذن، مما يسهل خروجها من القناة السمعية.

2- لوضع زيت الزيتون في الأذن، استلقِ على جانب واحد مع توجيه الأذن المصابة لأعلى، ثم اسحب الأذن العلوية بلطف للخلف، تفتح هذه الطريقة قناة الأذن وتساعد الزيت على الوصول مباشرة إلى القناة.

3- استخدم قطارة لتقطير 2-3 قطرات من الزيت في الأذن، يفضل بعض الناس غمس قطعة قطن في الزيت، والسماح للزيت بالتقطير في الأذن.

4- احرص على عدم وضع القطارة أو المسحة القطنية مباشرة في قناة الأذن.