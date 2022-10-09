4 علامات تحذيرية تكشف الإصابة بأمراض الكلى.. انتبه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أوضح طبيب الأسنان جريج جريلو أربع علامات تحذيرية تشير إلى وجود مشاكل في الكلى.

على سبيل المثال، لذا إذا كنت تعاني من تقرحات في الفم، فقد تكون علامة على مرض الكلى.

وتحدث أمراض الكلى،عندما لا تتمكن الأعضاء من تصفية السموم من الدم بشكل فعال، وفقا لموقع " express".

وأشارت المعاهد الوطنية للصحة إلى أنك أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

وتؤدي الحالة أيضًا إلى جفاف الفم، وهو انخفاض في إنتاج نبات اللعاب ما يؤدي إلى تغيرات في التذوق.

وحذر الدكتور جريلو من أنه "عندما يجف الفم تزداد الحموضة، وقد يؤدي ذلك إلى تسوس الأسنان الشديد".

وفي النهاية، يؤدي تسوس الأسنان إلى فقدانها، وهذا يشير إلى مشكلة صحية أساسية في اللعب.

أعراض أمراض الكلى التي يجب أن تكون على دراية بها، وتشمل:

فقدان الوزن.

ضعف الشهية.

تورم الكاحلين أو القدمين أو اليدين.

ضيق التنفس.

دم في البول.

الأرق.

حكة الجلد.

تشنجات العضلات.

الغثيان.

الصداع.

هناك أربع مؤشرات محتملة لأمراض الكلى وتشمل:

قرحة الفم.

جفاف الفم.

تسوس الأسنان الشديد.

فقدان الأسنان.

وسيشمل التشخيص فحص الدم والبول، وفي بعض الأحيان، قد يلزم أخذ خزعة من قبل أخصائي طبي.

وأوضح أن "شحوب اللثة يكون سببها فقر الدم الناجم عادة عن نقص الحديد".

ويؤدي التغيير في كثافة العظام، والذي يمكن أن يكشفه طبيب الأسنان، إلى الكشف عن هشاشة العظام.

وبشكل عام، كلما قل خطر إصابتك بمشاكل الأسنان، كلما كان بإمكانك الانتظار لفترة أطول قبل الفحص التالي.

"لذلك من المحتمل أن يحتاج الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة عن طريق الفم إلى زيارة الطبيب مرة واحدة فقط كل 12 إلى 24 شهرًا."

ومع ذلك، إذا كنت تواجه مشكلات في أسنانك بين الفحوصات، فيجب استشارة جراح الأسنان فورا.

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