ليس لضعاف القلوب.. صبي صغير يلعب بثعبان ضخم - وهذا ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – رويدا أشرف

الثعابين من الزواحف الأكثر رعبًا، حتى رؤية مقاطع فيديو لها تسبب الرعب والقشعريرة، في حين أن غالبية الأشخاص تفضل الابتعاد عن هذه الزواحف الخطرة، إلا أن البعض يحب اللعب معهم.

ويُظهر الفيديو، الذي تمت مشاركته على انستجرام بواسطةworld_of_snakes، صبيًا يلعب بثعبان كبير جدًا، بينما ينزلق من حوله، يحمل الطفل الشجاع الثعبان الضخم على كتفيه، والصبي لم يظهر أي قلق واستمر كما لو أنه لم يكن لديه مشكلة، كما أورد موقع "dnaindia".

وتمت مشاهدة الفيديو أكثر من 300000 مرة، وأثار مجموعة متنوعة من ردود الفعل من مستخدمي الإنترنت، بالإضافة إلى التأكيد على مدى خطورة الفعل، وذكر مستخدمو الإنترنت أن الثعابين ليست ألعابًا يمكن اللعب بها، كما كتب مستخدم، "مخيف! ، كتب آخر،"يا إلهي ... هذا الفتى شجاع جدًا!".