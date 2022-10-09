احترس.. الشعور بهذه الحالة يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مرض السكري هو حالة يحدث فيها ارتفاع في مستويات السكر في الدم، وهناك نوعان مختلفان من مرض السكري، مرض السكر النوع 1هي حالة من أمراض المناعة الذاتية، في حين، النوع 2هي حالة تتطور عادةً مع تقدم العمر.

ووفقًا لموقعا "verywellmind"، و"nownews" يعتبر الإجهاد هو رد فعل طبيعي يمكن أن يكون له تأثيرات جسدية وعقلية مختلفة، بما في ذلك ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن يؤدي التعرض للضغط أيضًا إلى جعل إدارة مرض السكري أكثر صعوبة.

قد يكون الضغط على المدى القصير ناتجًا عن اجتماع في العمل، ومع ذلك، قد يكون الضغط على المدى الطويل بسبب العلاقات والشؤون المالية والعديد من الأشياء الأخرى.

ومع ذلك، يحدث الإجهاد العقلي عندما يمكن أن يكون بسبب عدة عوامل مثل المالية والعمل والعلاقات وغيرها.

لذا، عندما تكون متوتراً، يقوم جسمك بإفراز هرمون يعرف باسم الكورتيزول الذي يساعدك على مكافحة أعراض التوتر.

عندما لا يتم التمثيل الغذائي لهرمون التوتر هذا بشكل جيد، فإنه يؤدي إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الدم.

لذلك، إذا كنت تعاني من الإجهاد لفترة طويلة من الزمن ولم يتم استقلاب الهرمونات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مستوى السكر في الدم، ومن ثم زيادة فرصة الإصابة بمرض السكري.

ويمكن أن يؤثر ارتفاع مستوى السكر في الدم على أعضاء أخرى من الجسم مثل: العينين، والكلى، والأعصاب، وعدة أعضاء أخرى.

لذلك، من الضروري السيطرة على مستويات التوتر، لأنه قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى.

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