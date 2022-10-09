إتيكيت أكل ورق العنب.. أمينة شلباية تثير الجدل من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثارت أمينة شلباية خبيرة الإتيكيت، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت فيديو عن تناول ورق العنب.

ونشرت خبيرة الإتيكيت مقطع فيديو جديد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، تشرح فيه الطريقة الصحيحة لتناول ورق العنب.

وقالت "شلباية": "معظم الرجال يتناولون ورق العنب بالأيدي، من الطبق بمجرد الجلوس على السفرة وهذا خطأ".

وأضافت خبيرة الإتيكيت: "بالنسبة إلى إتيكيت أكل ورق العنب، يجب وضع كمية قليلة من الطعام في الطبق الخاص بك وبجانبها سلطة الزبادي".

وواصلت: "يجب تناول ورق العنب، بالشوكة و السكينة وليس بالأيدي أو المعلقة".

أكواب يوميًا من هذا المشروب يقلل خطر الموت المبكر

احذر هذه العلامات تكشف الإصابة بـ 5 سرطانات

احذر.. هذا ما يحدث عند مزج العسل بالماء أو الشاي الساخن

النتيجة ستفاجئك.. تناول فصين من الثوم على الريق يوميا

8 أطعمة تزيد خصوبة الرجال بسرعة و5 تجنبها