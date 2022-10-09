مخبأة في مكان غير متوقع.. القبض على امراة تحاول تهريب 60 كيلوجراما من الجبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في اكتشاف غير عادي عند معبر حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، قبضت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على امرأة كانت تحاول تهريب 60 كيلو جرام من الجبن غير المصرح به، في

دخول ولاية تكساس الأمريكية بشكل غير قانوني مخبأة تحت بطانيات في الجزء الخلفي من سيارتها.

ووفقًا لموقع "boston25news"، في بيان صحفي، قالت وكالة الجمارك وحماية الحدود إن امرأة تقود سيارة "جي إم سي يوكون" من المكسيك، قد أعلنت عن وجود 10 عجلات من الجبن في سيارتها عند معبر إل باسو الحدودي.

ورأى الضباط عجلات الجبن، لكن مع استمرارهم في فحص السيارة، وجدوا 50 عجلة إضافية.

قال الضباط، إن كل عجلة من الجبن تزن حوالي 1 كيلو، وأنهم صادروا الجبن المهرب وأتلفوه، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدره 1000 دولار.

وقال مدير الميناء الذي يدعي راي بروفينسيو في بيان: "يمكن للمسافرين استيراد الجبن بما يتناسب مع مستويات الاستهلاك الشخصي".

وتابع: "بعض الجبن ستكون جيدًا بشكل عام، ولكن ليس 60، لم يتم الإعلان عنها، وسيكون هذا المبلغ كمية تجارية، وسيتم تطبيق متطلبات إعداد تقارير إضافية."

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