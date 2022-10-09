امرأة تقتل فتاة "اعتقدت خطأ أن زوجها يحبها".. ماذا حدث لها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حُكم على سيدة تدعي لويزا سانتوس، من وارويكشاير، إنجلترا، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة محاولة قتل فتاة تدعي هانا بريتشيت، التي تبلغ من العمر 18 سنة.

وفقًا لموقع "dailystar"، اعتقدت لويزا ، البالغة من العمر 47 سنة، أن زوجها الذي يدعي "بيدرو"، وهو يعمل يعمل "كطاهي"، كان على علاقة مع هانا، وأنها أجبرته بالاختيار بينها وبين أسرته.

ومن ثم، قررت الانتقام منها وحاولت قتل الفتاة بسكين سمك في مطعم The Three Horseshoes، وقد أصيبت الفتاة بطعنتين كانا بطول 8 سنتيمترات وعمق 17 سم، وقضت 3 أيام في المستشفى.

واستغرق المحلفون في محكمة التاج في وارويك، 5ساعات و 16 دقيقة للتداول بشأن المحاكمة التي استمرت 4أيام ، وأدانوا في النهاية سانتوس.

وأخبرت سانتوس المحلفين أنها شعرت بالعذاب والندم، لأن برتشيت لم تكن على علاقة بزوجها.

وقال ضابط الشرطة، كونستابل غاريث مورغان: " إن هذا الهجوم لم يكن مبررًا تمامًا، والضحية كانت محظوظة لأنها لم تتعرض لإصابات أكثر خطورة".

وتابع: "كان يوجد العديد من الأشخاص في المطعم في ذلك الوقت، وكان من الممكن أن يؤدي في النهاية إلى وفاة الكثيرين".

وأضاف: " تمكنا من القبض على سانتوس بسرعة، وأود أن أشكر كل من شارك في التحقيق لتفانيهم والتزامهم طوال الوقت".

أكواب يوميًا من هذا المشروب يقلل خطر الموت المبكر

احذر هذه العلامات تكشف الإصابة بـ 5 سرطانات

احذر.. هذا ما يحدث عند مزج العسل بالماء أو الشاي الساخن

النتيجة ستفاجئك.. تناول فصين من الثوم على الريق يوميا

8 أطعمة تزيد خصوبة الرجال بسرعة و5 تجنبها