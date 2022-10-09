أم تتبرع بالرحم لابنتها لتحمل بطفلها الثاني- ما القصة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تشتهر الأمهات بحبهن غير المشروط لأبنائهن، وهذه قصة امرأة استرالية مثالًا للتضحية، تتبرع بالرحم لابنتها لتنجب طفلًا آخر.

تعرضت امراة تدعي كيرستي براينت، 29 سنة، من نيو ساوث ويلز، أستراليا، لصدمة أثناء ولادة طفلها الأول، في عام 2021 ، حيث اضطرت إلى الخضوع لعملية استئصال الرحم طارئة بعد معاناتها من نزيف ما بعد الولادة، هذا يشير أنها لا تستطيع إنجاب طفل آخر.

وأوضحت كيرستي ووالدتها التي تدعي "ميشيل"، 53 سنة، أن هناك صعوبات لعملية تأجير الأرحام، وفقًا لما ذكر موقع "news18".

حيث قالت: "إذا لم استطع الحمل، فيمكنني تجربة تأجير الأرحام، لكنها عملية طويلة جدًا، لكل ولاية قوانينها الخاصة ".

وتابعت: "قمت بإجراء بعض الأبحاث الطبية حول تأجير الأرحام وتحدثت إلى أخصائي الخصوبة، لكنني شعرت أنه ربما لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لنا في هذه المرحلة".

وخلال البحث، اكتشفت كيرستي التجارب السريرية لزراعة الرحم، لتسأل عما إذا كان يمكن أن تكون هناك متبرعة لها.

لكن في النهاية، قررت أن تطلب المساعدة من والدتها لتسأل عما إذا كان يمكن أن تكون متبرعة لها، ومن ثم قررت والدتها مساعدتها على الفور،

لكن كان لديها بعض الشكوك حول الإجراء، حيث قالت: "بالتأكيد إذا كان هذا ما تريده، سوف أساعدك. "

وتابعت: "سأشاهد ابنتي وهي تصبح أماً مرة أخرى، أنه لأمر مدهش تمامًا، أنا متحمسة لرؤية ما يخبئه لنا المستقبل ".

إذا نجحت عملية الزرع، فمن المحتمل أن تحمل كيرستي مرة أخرى وتلد طفلًا آخر.

ووفقًا للتقايري، قد أُجري 70 عملية زراعة رحم في العالم، نجحت 40 عملية منها حتى الآن.

كما أوضح طبيب أمراض النساء، زراعة الرحم تختلف عن الأشكال الأخرى لزراعة الأعضاء، لأنها عملية زرع مؤقتة تستغرق عادة حوالي 5 سنوات، وهذا وقت كاف للسماح لأي امرأة تنجب أطفال.

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