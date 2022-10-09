طريقة عمل شوربة العدس.. اعرفي خطواتها قبل دخول الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تصدرت طريقة عمل شوربة العدس، محرك البحث «جوجل»، لمعرفة أسهل وأسرع الطرق لتحضيرها، خاصة مع بدء انخفاض درجات الحرارة، وزيادة الشعور بالبرودة قبل استقبال فصل الشتاء رسميًا.

ويرصد «هُن» لربات المنازل، في السطور التالية، طريقة عمل شوربة العدس.

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

أولًا: مقادير شوربة العدس

- كيلو عدس أصفر.

- حبة بصل.

- فص ثوم.

- حبة جزر.

- حبة كرات أفرنجي.

- ملعقة صغيرة كمون.

- ملح.

- فلفل.

طريقة تحضير شوربة العدس

بعد تجهيز المكونات السابقة اللازمة لتحضير شوربة العدس، نوضح خطوات طريقة شوربة العدس كالتالي:

- شوحي البصل المفروم في الزيت على النار ثم الثوم المفروم مع الكرات والجزر.

- ضيفي العدس، وشوحيه جيداً حتى يتجانس مع المكونات.

- ضيفي المياه إلى العدس، وضعي الملح والفلفل والكمون، واتركيه حتى تمام النضج.

طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية

كما يمكن تحضير شوربة العدس بالشعرية، ويقدم «هُن» طريقة عملها على طريقة الشيف الشربيني.

مقادير العدس بالشعرية

أولًا: مقادير شوربة العدس بالشعرية:

- بصلة بحجم متوسط.

- 2 حبة بطاطس مكعبات.

- جزر.

- عدس أصفر مغسول.

- كمون.

- ملح.

- شطة حمراء حسب الرغبة.

- 5 أكواب ماء حسب كثافة الخليط.

- زبدة للقلي.

- شعرية.

طريقة تحضير عدس بالشعرية

بعد الانتهاء من تجهيز المقادير، نوضح خطوات طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية في الخطوات التالية:

- على نار هادئة، شوحي الخضروات المقطعة بالزبدة لمدة دقائق.

- ضيفي العدس وقلبيه قليلًا مع الخضار.

- ضيفي الماء للخليط.

- اتركي الشوربة على النار لمدة حتى ينضج الخضار والعدس.

- ضيفي الكمون والملح.

- ضعي الخليط بالخلاط الكهربائي وذوبي الشوربة.

- على الجانب الآخر، قلبي الشعرية في زبدة حتى يصبح لونها ذهبيًا على نار هادئة.

- ضيفي الشعرية بعدما يصبح لونها ذهبي للشوربة، وغطي الحلة لفترة.

-قومي بتسخين الشوربة وقدميها على المائدة.

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

مقادير شوربة العدس:

-عدس أصفر.

- كرفس.

- مرقة.

- ثوم.

- زيت زيتون.

- جزر مفروم ناعم.

- بصل أخضر مفروم ناعم.

- بقدونس مفروم ناعم.

- كمون.

- كاري.

- كزبرة جافة.

- زبدة.

طريقة عمل شوربة العدس زي المطاعم

1- في البداية شوحي الثوم على النار في الزيت.

2- ضيفي الكرفس والجزر والبصل والكمون والكاري والكزبرة للثوم ويشوح.

3- ضيفي العدس والمرقة للخليط السابق، ثم ضعي معهم مقدار من الماء.

4- اتركي الخليط على النار حتى تمام النضج.

5- ضيفي للخليط مكعب من الزبدة مع البقدونس للخليط.

6- اضربي العدس بالهاند بلندر، أو في الخلاط وتقدم الشوربة ساخنة.