ملعقة واحدة من هذه البذور يوميًا مفيدة لصحة القلب والجسم.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها واحدة من أغنى البذور الغذائية حول العالم؛ لاحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب والجسم، بما فيها «أوميجا 3»، التي تعد من أهم المواد التي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص.

فوائد بذور الشيا لصحة الجسم

وحسب ما أوضح موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، أن بذور الشيا تعوض صغر حجمها في قيمتها الغذائية العالية، إذ أنها تعد من أغنى المصادر النباتية لأحماض «أوميجا 3» في العالم، حيث أنه عند الحصول على ملعقة منها بشكل يومي، يتم الحصول على نسب عالية من تلك الأحماض.

كما تحتوي بذور الشيا على نسب عالية من مضادات الأكسدة والمعادن والألياف الغذائي، التي تعزز صحة القلب، وتدعم قوة العظام، وتحسن إدارة نسبة السكر في الدم، وذلك إلى جانب مساهمتها في فقدان الوزن بصورة ملحوظة، وهو ما أكدت عليه مريم حمدي، خبيرة التغذية خلال حديثها لـ«هن».

وتضم بذور الشيا هذه العناصر الغذائية بنسب كالآتي:

- سعرات حرارية: 138.

- البروتين: 4.7 جرام.

- الدهون: 8.7 جرام.

- حمض ألفا لينولينيك (ALA): 5 جرام.

- الكربوهيدرات: 11.9 جرام.

- الألياف: 9.8 جرام.

- الحديد: 12٪ من الاحتياج اليومي.

- المغنيسيوم: 23٪ من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم.

- الفوسفور: 20٪ من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم.

- الزنك: 12٪ من القيمة اليومية.

- فيتامين ب 1.

فوائد بذور الشيا وطريقة استخدامها للبشرة

فيما كشفت خبيرة التجمل هويدا نصار، عن فوائد استخدام بذور الشيا للبشرة، وذلك خلال استضافتها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي»، لافتة إلى أنها تساعد على شد الجلد، والمحافظة على نضارته، والتخلص من التجاعيد.

وقالت خبيرة التجميل خلال حديثها، إنه يمكن استخدام بذور الشيا كـ ماسكات مع كل من الشوفان والزبادي وماء الورد، لتنعيم وترطيب البشرة، فيما يمكن الحصول وضعها مع جلسرين وزيت السمسم، ورشها بشكل يومي على الوجه والرقبة للحصول على ترطيب وتخلص من الشوائب بشكل فعال.