حادث مأساوي.. سيارة تقتحم منزل وتتسبب في قتل صاحبته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في حادث غريب توفيت سيدة أسترالية بعدما انحرفت سيارة عن الطريق وحطمت منزلها.

ووقعت الحادثة غربي سيدني، حيث تلقت فرق الطوارئ نداء عن تصادم سيارة بمنزل، وهروب سائق المركبة من الشرطة.

وتفاجأت قوات الطوارئ والإسعاف بدخول السيارة في المنزل، وتسببت في إصابة السيدة بجروح خطيرة، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

وقامت الشرطة والمسعفون في نيو ساوث ويلز بمحاولات يائسة لعلاج السيدة قبل الإعلان عن وفاتها في مكان الحادث.

ولم يتعرض المقيمون مع السيدة في المنزل الذي تعرض للحادث لأي إصابات، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن وسائل إعلام أسترالية.

وألقت الشرطة لاحقا القبض على السائق وهي سيدة تبلغ من العمر 29 عاما، كانت تقود السيارة مع طفلها.

وأعلنت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي في الحادثة، وتقييم الأضرار الناجمة عنه، دون أن تذكر أي توضيح فيما يتعلق بسبب الواقعة.

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