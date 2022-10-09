فيديو.. "دمية أسطورية" كادت تحول احتفالا لجحيم.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أثار احتفالا في الهند حالة من الذعر والجدل بين المتفرجين، وذلك بعدما تطايرت النيران على الأشخاص المتواجدين في المكان.

ووقع الحادث في ولاية أوتار براديش، وأثناء احتفال قام غفير بإشعال النار في مجسم لدمية تجسد قصة أسطورية، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

وقالت الشرطة الهندية، إن احتراق الدمية أدى إلى تطاير شرارات باتجاه خاطئ نحو الجمهور.

ووفقما أوردت صحيفة "إنديان إكسبريس"، فإنه رغم الفوضى الذي تسببت به النيران، إلا أن أحدا لم يصب.

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