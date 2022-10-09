في شهر أكتوبر التوعية بسرطان الثدي.. قصات شعر باللون الوردي تناسب بشرتك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

خلال الاحتفال بأكتوبر الوردي وهو شهر التوعية ضد سرطان الثدي، قدمت دور العناية بالشعر بعض الصيحات التي تدعم مرضى السرطان والتوعية بأهمية إجراء الفحوصات الطبية، فلم تكن تلك الصيحات هي الأولى من نوعها فقد شارك فيها مشاهير في العام الماضي مثل الممثل الأمريكي جو جوناس الذي صبغ شعره باللون الوردي لدعم مريضات سرطان الثدي، وحتى هذا العام لم تقتصر على الشعر فقط فقد قدمت دار «فالنتينو» مجموعة الشتاء التي عرضتها في مارس وارتداها المشاهير في بداية أكتوبر مع فعاليات أسبوع الموضة مجموعة من الأزياء الوردية أيضا.

قصات شعر باللون الوردي

تعد صبغة اللون الوردي الأشقر مع قصة الشعر الويفي القصير من أكثر صيحات الشعر الوردي انتشارًا ولها شعبية واسعة، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يناسب درجات البشرة البيضاء والخمرية أيضا، أما قصات الشعر الطويل فهي واحدة أيضا من المميزات للشعر وتجعله جذابًا من خلال شهر التوعية بسرطان الثدي «أكتوبر الوردي».

ثاني صبغات الشعر، صبغة اللون الوردي مع درجات الرمادي والوردي الغامق، تعد هاتين الدرجتين من الألوان المناسبة جدا للبشرة الخمرية وأيضا البشرة السمراء، وفي ظل الاحتفالات بشهر التوعية تكون جذابة جدا لكن يجب الحرص على اقتناء الصبغات الطبيعية، بالإضافة إلى القصات التي تناسب وجهك، وفقًا لموقع Pinterest.

ملابس فالنتينو الوردية

فيما قدمت دار الأزياء الإيطالية فالنتينو مجموعة من الفساتين والأزياء الزهرية بدرجات مختلفة في بداية العام لتكون الإطلالة الرسمية لسفرائها من السيدات والرجال أيضا حول العالم، وقد تألق فيها العديد من المشاهير في الأيام القليلة الماضية خلال نهاية أسبوع الموضة مع بداية أكتوبر الوردي.

وعلى الرغم أنها لم تكن مقصودة لدعم مرضى سرطان الثدي، إلا أن اللون في حد ذاته يمكن أن يكون مبادرة لدعم محاربات السرطان، وخلال الصفحة الرسمية لدار أزياء فالنتينو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، ظهر العديد من المشاهير مرتدين الفساتين الوردية بدرجة اللون الزهري الغامق Pp الخاص بالدار، منهم الممثلة التركية توبا بويوكستون والفنانه ياسمين صبري.