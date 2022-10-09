لايف ستايل

في شهر أكتوبر التوعية بسرطان الثدي.. قصات شعر باللون الوردي تناسب بشرتك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

قصات شعر باللون الوردي

خلال الاحتفال بأكتوبر الوردي وهو شهر التوعية ضد سرطان الثدي، قدمت دور العناية بالشعر بعض الصيحات التي تدعم مرضى السرطان والتوعية بأهمية إجراء الفحوصات الطبية، فلم تكن تلك الصيحات هي الأولى من نوعها فقد شارك فيها مشاهير في العام الماضي مثل الممثل الأمريكي جو جوناس الذي صبغ شعره باللون الوردي لدعم مريضات سرطان الثدي، وحتى هذا العام لم تقتصر على الشعر فقط فقد قدمت دار «فالنتينو» مجموعة الشتاء التي عرضتها في مارس وارتداها المشاهير في بداية أكتوبر مع فعاليات أسبوع الموضة مجموعة من الأزياء الوردية أيضا.

قصات شعر باللون الوردي 

تعد صبغة اللون الوردي الأشقر مع قصة الشعر الويفي القصير من أكثر صيحات الشعر الوردي انتشارًا ولها شعبية واسعة، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يناسب درجات البشرة البيضاء والخمرية أيضا، أما قصات الشعر الطويل فهي واحدة أيضا من المميزات للشعر وتجعله جذابًا من خلال شهر التوعية بسرطان الثدي «أكتوبر الوردي».

5a8040d234.jpg

ثاني صبغات الشعر، صبغة اللون الوردي مع درجات الرمادي والوردي الغامق، تعد هاتين الدرجتين من الألوان المناسبة جدا للبشرة الخمرية وأيضا البشرة السمراء، وفي ظل الاحتفالات بشهر التوعية تكون جذابة جدا لكن يجب الحرص على اقتناء الصبغات الطبيعية، بالإضافة إلى القصات التي تناسب وجهك، وفقًا لموقع Pinterest.

b38f55575b.jpg

3d6eb78f90.jpg

ملابس فالنتينو الوردية 

فيما قدمت دار الأزياء الإيطالية فالنتينو مجموعة من الفساتين والأزياء الزهرية بدرجات مختلفة في بداية العام لتكون الإطلالة الرسمية لسفرائها من السيدات والرجال أيضا حول العالم، وقد تألق فيها العديد من المشاهير في الأيام القليلة الماضية خلال نهاية أسبوع الموضة مع بداية أكتوبر الوردي.

78d4d151d4.jpg

62a2346f40.jpg

وعلى الرغم أنها لم تكن مقصودة لدعم مرضى سرطان الثدي، إلا أن اللون في حد ذاته يمكن أن يكون مبادرة لدعم محاربات السرطان، وخلال الصفحة الرسمية لدار أزياء فالنتينو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، ظهر العديد من المشاهير مرتدين الفساتين الوردية بدرجة اللون الزهري الغامق Pp الخاص بالدار، منهم الممثلة التركية توبا بويوكستون والفنانه ياسمين صبري.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا