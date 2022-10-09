فوائد القرنفل للشعر.. «بيرطب ويلمع»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

فوائد القرنفل للشعر كثير منا يجهلها، رغم أنه غني بالعناصر الغذائية اللازمة لنمو الشعر، ومن أبرزهم البوتاسيوم والصوديوم والأوميجا 3 والحديد والمنجانيز والفيتامين «K» و«C» وإلى جانب اليود والألياف، كما يحتوي القرنفل على مضادات الأكسدة والمواد المغذية بمستويات عالية، حيث يمكنها المساعدة في تحسين نمو الشعر وقوته وحمايته من الأضرار التأكسدية.

فوائد القرنفل للشعر وطريقة الاستعمال

فوائد القرنفل للشعر وطريقة الاستعمال له متعددة، وذلك لكثرة استخدماته ومن أهم فوائده حسب ما ذكر في موقع «emedihealth»، فإن القرنفل يعزز نمو الشعر، ويضيف إليه لمعانا، ويفضي علي القشرة وينظف ويهدئ فروة الرأس، كما أنه يبطئ الشيب المبكر للشعر، ويحد من تساقطه.

طريقة الاستعمال للقرنفل لشعرك تتعدد، فكل ما عليك فعاله هو مزج المكون الذي تفضله والمناسب لشعرك مع قطرات زيت القرنقل، وتركه علي شعرك علي الأقل لمدة نصف ساعة ثم يتم شطفه جيدًا.

تجربتي مع بخاخ القرنفل للشعر

القرنفل ليس ببهار للطعام يعطيه مذاقا جيدا فقط، لكنه استخدماته عديدة، ويعد استخدامه كروتين للعناية بالشعر من أبرزهم، وذلك حسب ما عرضته مالكة قناه simply Shell لتجربتها مع بخاخ القرنقل للشعرها في إحدى مقاطعها، ليكون روتين شعرها يحتوي على مكون واحد فقط وهو القرنفل، ليعمل على تكثيف الشعر، فإنه يعزز مادة البيتا كاروتين التي تفززها الخلايا التي توجد أسفل فروة الرأس لتنشيط الدورة الدمويه، لتحفز نمو الشعر سريعاً، وذلك باستخدامه مباشرهىعلى جزور الشعر، ليمدده بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

ولعمل بخاخ القرنفل لشعرك ستحتاجين إلى كوبين من الماء المغلي ومعلقتين كبيرتين من القرنفل، ضعي ومزجهم سويًا واتركيهم لمدة 24 ساعة حتة تتحول المياه إلى اللون البني الذي ينتج عن امتزاج معادن وفيتامينات القرنفل مع المياه وتشبعها بهم، ثم بخي هذا المزيج علي جزور رأسك مباشرة بعد غسله جيدًا، وقومي بدليك فروة رأسك بحركات دائرية لتمتص فروه رأسك وتتشبع منه.

يعطي القونفل للشعر رائحة مميزة له، يجعله لامعًا ورطبًا، كما إنه يعمل على ترطيب وإنعاش فروة الرأس، وكذلك الأطراف، وستلاحظين الفرق بعد فترة، فسيكون الشعر الصغير في مقدمة الرأس سلاحظن أنها أصبحت أطول وأنعم، بينما الأطراف ستكون أنعم، ويمكنك تكرير ذلك مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، ويمكنك تركه أو غسله بعد تطبيقه علي شعرك حسب رغبتك، بالإضافة أنه يمكنك إضافة بعض الزيوت العطرية.

فوائد القرنفل للشعر مع زيت الزيتون

وحسب موقع «NDTV FOOD»، تكون فوائد القرنفل للشعر مع زيت الزيتون رائعة له، فلتطبيق زيت القرنفل على فروة الرأس يعززمن دورتها الدموية، فتعمل على تقليل تساقط الشعر تعزيز نموه، كما أنه يضفي اللمعان للشعر الباهت، والرطوبه الشديدة للشعر، وخاصه للشعر الجاف الذي يحتاجها، وللحصول علي نتيجة أفضل للشعر، فمزج زيت الزيتون مع القرنفل يعمل علي ترطيب وتحسين الشعر بشكل رائع، وللحصول على أفضل النتائج لعلاج شعرك، ضعي ذلك المزيج على الشعر الرطب، ولفيه بمنشفة دافئة، ويترك لمدة عشرين دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.