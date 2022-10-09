محاذير قبل وبعد التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.. لا تعطيه في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - ماما

بدأت حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، والمقرر أن تكون على مدار 5 أيام بمحافظتى القاهرة والجيزة فقطن حيث يبدأ التطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين، وذلك من خلال الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية وكذلك الفرق المتحركة وغيرها.

وتتساءل العديد من السيدات وبالأخص الأمهات عن المحاذير المقرر فعلها قبل وبعد تلقي التطعيمات ضد شلل الأطفال، لتجنب حدوث آثارًا جانبية سلبية.

محاذير قبل وبعد التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

ويرصد «هُن» عدة محاذير قبل وبعد التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

محاذير قبل التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

إليكِ مجموعة من النصائح عند خروج الأطفال للتطعيم، قدمتها الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، لـ«هن»

ترك المسافات بين الأشخاص، والتباعد الاجتماعي حتى لا يصاب الطفل بعدوى.

عدم التواجد في أماكن ترتفع فيها الكثافة العددية لحماية الأطفال من انتقال العدوى.

اختيار الأماكن ذات التهوية الجيدة التي تمنع انتشار الفيروسات.

على الآباء والقائمين بالتطعيم ارتداء الكمامة.

تناول الينسون للأطفال يقوى مناعة الطفل من عمر سنة، ولكن بدون سكر.

محاذير بعد التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

قد يصاب الطفل ببعض الأعراض بعد التطعيم، أمثال الإحمرار، أو آلام وتورمات بمنطقة التطعيم، كل ما عليكِ القيام بالآتي:

دلكي المكان المتورم دون الضغط عليه.

إطعام الطفل بالأكلات المناسبة.

الكمادات الباردة.

إعطاء الطفل ماء بالسكر.

لا تطعيم لطفلك في هذه الحالة

وكانت وزارة الصحة، أوضحت من قبل عبر صفحتها الرسمية، بعض الموانع التي لا يتلقى فيها الطفل التطعيم، والتي جاءت على النحو التالي:

1- نقص المناعة.

لا يخضع الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة لتطعيمات شلل الأطفال وذلك لخطورتها على الصحة.

2- الإصابة بالإنفلونزا.

إصابة طفلك بالإنفلونزا مؤشر لتأجيل تطعيمه ضد شلل الأطفال.

3- ارتفاع درجة الحرارة

إذا ارتفعت درجة حرارة الطفل يفضل تأجيل التطعيم.