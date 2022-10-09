القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يزال البحث عن أفضل الوجبات المدرسية، وعناصر الـ«لانش بوكس» الغذائية الصحية في اهتمامات الأمهات مع بدء الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، إذ تبحث كل منهن عن أفضل الوجبات المدرسية الصحية.

ويعاني العديد من الأطفال من نقص الحديد، والأنيميا، التي تجبر الأمهات على البحث عن الوجبات المدرسية التي تساعد في القضاء على الأنيميا وسوء التغذية.

أفضل الوجبات المدرسية المناسبة

وكانت الدكتورة ولاء طه، استشاري التغذية العلاجية، أوضحت لـ «هُن» أن الطفل الذي يعاني من الأنيميا يحتاج إلى نظام تغذية صحي لتعويض الطاقة المنقوصة نتيجة الإصابة بالمرض.

ومن الوجبات الغذائية الصحية التي يحتاج الطفل:

اللبن المدعم بالفيتامينات.

الجبن.

الفواكه الطازجة والمجففة مثل التين والمشمش.

البيض.

حلاوة السمسمية.

البسكويت المدعم بالتمر.

الحمصية والفولية.

المقرمشات بالسمسم.

العصائر الطبيعية مثل الرمان والتفاح والجزر

المشروبات التي تحتوي على الحديد والمعادن للعمل على تدفق الدم وعلاج الأنيميا.

زبدة الفول السوداني

كيف تساهم الوجبة المدرسية في القضاء على الأنيميا وسوء التغذية؟

وعلى الجانب الآخر، رصدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، عدة محاذير لا تقترب منها إذا كنت تعاني من الأنيميا، وذلك اثناء حديثها لـ «هُن»، مؤكدة أن نقص الحديد عند الأطفال مشكلة شائعة.

الامتناع تمامًا عن تناول الشاي والقهوة واستبدالهما بمشروب الينسون، الكاكاو الخام.

إضافة السبانخ والبقدونس إلى النظام الغذائي للطفل.

ضعي عصير الليمون على الكبدة حتى يمكن الطفل الاستفادة الكاملة من عناصرها.