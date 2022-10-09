تحذير من متحور جديد من كورونا خلال الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بالرغم من أن العالم يتعافى حاليا من فيروس كورونا، فإن مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأميركي، الطبيب أنتوني فاوتشي، يحذر من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل.

وأوضح خلال حديثه بمركز "يو إس سي أنينبيرغ" للصحافة: "يجب علينا ألا نتفاجأ من ظهور متحور جديد أخطر من سابقيه، والذي قد يكون قادراً على تجاوز الاستجابة المناعية التي حصلنا عليها سواء كان ذلك من العدوى أو اللقاحات، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن بي سي" CNBC.

ونصح فاوتشي على ضرورة عدم التخلي عن الحذر، لأن هناك دائما خطرا من زيادة مخاطر انتشار العدوى بشكل طفيف في أشهر الشتاء، مؤكدا أنه لا يمكن القول بشكل قاطع إننا "انتهينا تماما من الوباء"، وفق ما ذكر موقع "العربية".

وأعاد الطبيب فاوتشي التذكير بصيف 2021 عندما شهدت الولايات المتحدة تراجعا في بيانات كورونا، ولكن في الشتاء الماضي شهدنا ظهور متحور أوميكرون والذي عاد للانتشار بشكل كبير في أميركا.وبحسب البيانات، فإن الإصابات بكورونا حول العالم يشكل متحور أوميكرون 81% منها.

وقد أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 6.5 مليون مريض، فيما أصيب به أكثر من 620 مليون شخص حول العالم، بحسب الإحصاءات الرسمية، فيما قد تكون الأعداد الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.

ويتخوف فاوتشي من أن أي متحور جديد قد يكون قادرا على تجاوز المناعة التي اكتسبناها خلال الفترة الماضية، خاصة أن المتحورات الأخيرة كانت فعالية اللقاحات لمحاربتها أقل من المتحورات الأولى.

ويبدو أنه هذه المخاوف ليست في الولايات المتحدة فقط، إذ حذر تقرير نشرته وكالة "رويترز" من أن أوروبا ستواجه موجة جديدة من كورونا مع قدوم الطقس البارد، فيما يحذر خبراء الصحة العامة من أن التقاعس عن تلقي اللقاحات والارتباك بشأن أنواعها المتاحة سيحد على الأرجح من تلقي الجرعات التنشيطية.

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إن العلماء يتتبعون مئات الأشكال الجديدة من أوميكرون.

وأظهرت بيانات المنظمة التي صدرت مؤخرا أن الحالات في الاتحاد الأوروبي بلغت 1.5 مليون الأسبوع الماضي، بزيادة 8% عن الأسبوع السابق، على الرغم من التراجع الكبير في إجراء الفحوص. وعلى الصعيد العالمي، تستمر الإصابات في الانخفاض.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبريسوس قد أكد أن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء كوفيد-19 الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019.

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