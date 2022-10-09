فتاة تضرب شاب على وجهه بعد طلبه الزواج منها.. ما الحكاية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أثار عرض زواج رومانسي الجدل بعد صدمة جمهور إحدى مباريات البيسبول، وذلك عندما صفعت الفتاة المتقدم لخطبتها على وجهه.

وفي المباراة الميئة بالمشجيعن لمشاهدة فريق تورونتو بلو جايز وهو يواجه فريق بوسطن ريد سوكس، قد تفاجأ الجمهور أن ينتهي عرض ألكسندر كوردا للزواج من خطيبته نهاية مأساوية.

فقد شوهد، ألكسندر يتقدم لحبيبته بعرض الزواج، حاملاً بيده خاتماً مصنوعاً من السكاكر. وعندما اكتشفت صديقته أن الخاتم مزيف، أصابتها الدهشة وصفعته على وجهه، بينما تعالت صرخات المشجعين من هول الصدمة. ومن غير المعروف ما إذا كان عرض الزواج قد أجهض أم لا، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان الإماراتي".

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