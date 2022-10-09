فوائد لبان الذكر للتنحيف في أسبوع.. تخسيس غير مباشر

القاهرة - سمر حسين - صحة

البحث عن وسائل لفقدان الوزن أمر يشغل بال العديد من الأشخاص وبشكل خاص السيدات، إذ تتعدد أنواع المواد الغذائية الطبيعية التي تساهم في الأمر، والتي من بينها «لبان الذكر» لذلك عادة ما تبحث الكثيرات عن لبان الذكر للتنحيف في أسبوع لذلك نكشف خلال السطور الآتية، أهم فوائده لفقدان الوزن.

وعن أهمية لبان الذكر للتنحيف في أسبوع علقت الدكتورة إيمان أشرف، خبيرة التغذية على فعاليته للمساعدة في الأمر.

لبان الذكر للتنحيف في أسبوع

وقالت خبيرة التغذية العلاجية خلال حديثها لـ«هن»، إن لبان الذكر يعد من المواد الشائعة للاستخدام في علاجات الطب البديل، وأنه يساهم في فقدان الوزن لكن بصورة غير مباشرة، وذلك لمساهمته في التسهيل من عمليات الهضم، وهو ما يقلل الشعور بالإمساك.

وتابعت أخصائية التغذية حديثها، أن لبان الذكر يمكن أن يكون مساهمًا في فقدان الوزن، كمحفز خاصة عند تناوله بشكل يومي على معدة فارغة في الصباح الباكر.

لبان الذكر للتنحيف تجارب

أما عن استخدام لبان الذكر للتنحيف في تجارب ناجحة، كشف موقع good house keeping العالمي، أن هذه المادة الغذائية تحتوي على العديد من الفوائد والخصائص العلاجية منذ قرون بعيدة، وكانت بالفعل هناك العشرات من التجارب التي كشفت عن قدرتها على المساعدة في فقدان الوزن، بعدد من الثقافات بدول العالم المختلفة، بما في ذلك المصريون والصينيون واليونانيون والرومان والهنود، والتي استمرت لأكثر من 6 آلاف عام.

فوائد لبان الذكر لتخسيس البطن

أما عن فوائد لبان الذكر لتخسيس البطن، تقول الدكتورة إيمان أشرف، إن لبان الذكر يساهم بصورة كبيرة وملحوظة في تحسين عملية امتصاص الطعام، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الحرق بالجسم، وهو ما يعزز من فقدان الدهون والوزن.

ويأتي ذلك إلى جانب مساعدة لبان الذكر في تعزيز حركة الأمعاء ونقل الطعام للجهاز الهضمي بصورة دقيقة وفعالة.

فوائد لبان الذكر للبشرة

فيما تحدثت أمينة طاهر، خبيرة التجميل، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميات سناء منصور، وشيرين عفت، عبر شاشة «دي إم سي»، عن فوائد لبان الذكر للبشرة وكذلك الشعر، موضحة أنه له العديد من الخصائص المهمة في الحفاظ عليهما.

ولفتت خبيرة التجميل إلى أن فوائد لبان الذكر للبشرة تتمثل في:

1- يساهم في تنظيف وعلاج البشرة من البثور السوداء.

2- يساهم في شد الوج وبالتالي القضاء على التجاعيد بصورة ملحوظة.

3- يعمل على ترطيب الوجه جيدًا ويخلص البشرة من الشوائب.

طريقة استخدام لبان الذكر على البشرة

وحسب ما كشفت خبيرة التجميل خلال حديثها، يمكن استخدام لبان الذكر على البشرة من خلال خطوات الآتية:

1- يتم نقع لبان الذكر لمدة يوم أو يومان.

2- فصل المياه الخاصة بنقعه وتسخينها في وعاء صغير على النار.

3- في الخطوة التالية يضاف إلى مياه لبان الذكر، ملعقة من النشا، وملعقة لبن بودرة، وملعقة دقيق، ويتم تقليب المكونات معًا، حتى يثقل القوام، ومن ثم يمكن استخدامه على البشرة.

4- وضع الخليط على البشرة جيدًا لمدة نصف ساعة.

5- يمكن استخدام ماسك لبان الذكر لمدة يوم أوم يومين في الأسبوع، أو بشكل يومي خلال الأسبوع وذلك إذا كانت بشرتك تعاني من مشكلات مختلفة.

ويمكن الاحتفاظ بماسك اللبان الذكر داخل الثلاجة من مدة 3 أيام لأسبوع.

فوائد لبان الذكر للشعر

فيما تساهم مياه لبان الذكر في معالجة هيشان وتقصف الشعر، وذلك من خلال استخدام المياه الخاصة به ومن ثم وضعها داخل زجاجة رش، ويتم وضعه على الزيوت المختلفة ورشهم معًا على الشعر.