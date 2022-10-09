«لاكشمي» هندية كافحت شلل الأطفال لتصبح «دكتورة»: حققت حلمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن طفولتها سهلة فمنذ تمت الـ9 أشهر تبدلت حياتها رأسا على عقب، فبسبب عدم معرفة الأهل وجهلهم فاتتها قطرات شلل الأطفال لتصبح من ذوي الإعاقة ويصيبها الشلل الذي جعلها جليسة على كرسي متحرك لا تستطيع فعل أي شيء بنفسها، لكن ذكاء لاكشمي تشودري تفوق على إعاقتها لتصبح طبيبة وتحقق ذاتها في مجال الطب ويحترمها الناس، وتصبح مصدر للإلهام والفخر بين أهلها.

إصابة لاكشمي بشلل الأطفال

أصيبت ساق لاكشمي تشودري اليسرى بالشلل في نوبة من شلل الأطفال عندما كان عمرها تسعة أشهر، فقد ولدت في مدينة ماثورا الهندية، حيث يدير والدها شركة لتصنيع المعدات الزراعية، وبسبب عدم وعي الأهل فاتتها حملة حملة التطعيم الفموي المكثفة عبر أكشاك شلل الأطفال، ولم تتمكن من أخذ جرعة التطعيم الخاصة بها

قالت «شودري»: «والداي ليسا متعلمين جيدًا ولم يفهموا الكثير عن قطرات شلل الأطفال لو تلقيت القطرات، كان بإمكاني أن أتجنب شلل الأطفال، أجريت عمليتين جراحيتين في سن الرابعة والسابعة لبدء المشي، لكن لم تؤثر بشكل كبير علي»، وفقا لموقع Indian Express .

التحاقها بكلية الطب ودعم أستاذتها

منذ صغرها، عرفت أنها تريد أن تفعل شيئًا لتميز نفسها، أرادت أن يحترمها المجتمع لذلك قررت الالتحاق بكلية الطب مهما كانت الظروف، قالت «شودري»: «كنت أعلم أنني أريد أن أفعل شيئًا كبيرًا ولكني لم أكن أعرف ماذا حتى كنت في الفصل، عندما كنا نختار المواد للعام المقبل ، أشار مدرس الأحياء الخاص بي إلى أنني مهتم بالموضوع وحتى أنني جيد فيه لقد شجعتني على أن أصبح طبيبة وكان عقلي على استعداد تام، لقد كنت محظوظة بذلك الدعم»

وعلى الرغم من المشاكل التي واجهتها من رفض الكلية لها لكونها واحدة من ذوي الإعاقة والدعوة التي قامتها حتى تلتحق بكلية الطب، فقد حصلت على دعم وحب معلميها والأطباء الذين رحبوا بها: «كان أساتذتي والمعلمون في كلية الطب BRD في جوراخبور داعمين للغاية، كان معي أصدقاء من ذوي الإعاقات أيضًا ولم يشعر المعلمون أبدًا بأي منا أننا أقل من أي شخص آخر في الواقع ، لقد ساعدونا من خلال تكليفنا بمهام أقصر، والتأكد من أننا لم نكن دائمًا على أقدامنا».

مع وجود معلمي المدارس وأساتذة الجامعات الداعمين لها، لم يعد لها أي شيء لما كانت على وشك مواجهته عند التوجه للحصول على المشورة للحصول على مقعد PG، لكن هذا لم يمنعها من الدراسة الجادة، وبفضل مسماك القدم، أكملت درجة بكالوريوس الطب والجراحة عام 2021، وانتهت من عام التدريب الخاص بها هذا العام.