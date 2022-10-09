3 نصائح للقضاء على خلافاتك المستمرة مع أطفالك

القاهرة - سمر حسين - ماما

الخلافات بين الآباء وأبنائهم أمر شائع الحدوث في الملايين من الأسر على مستوى العالم، ونظرًا لانتشار هذه الأزمة، كشفت مجموعة من الدراسات العلمية مؤخرًا، أن نحو 63% من الآباء يتعرضون لهذه المشكلة مع أولادهم بشكل يومي.

لفتت الدراسات أيضًا إلى أن خلافات الآباء مع أبنائهم عادة ما تبدأ من سن الثالثة حتى فترة المراهقة، التي عادة ما تأتي بشأن، أوقات النوم، ورفض تنظيف الأسنان، وتناول المواد الغذائية الصحية الصحية مثل أطباق السلطة، والخروج من المنزل في مواعيد محددة، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية.

ولذلك قدم عدد من خبراء علم النفس التربويين بالممكلة المتحدة، نصائح للتخفيف من اندلاع تلك المشكلات بين الآباء وأبنائهم

الذهاب إلى الفراش في الوقت المحدد

تعد معارك وقت النوم جزءًا شائعًا من مشاكل الأبوة والأمومة، مهما كان عمر الطفل، حيث إنه يمكن أن يتراوح تأجيل وقت النوم عند الأطفال بين الحاجة إلى مشروب أو مرة أخرى من التبول أو غيرها من الأمور الأخرى، وللقضاء على المشكلة المتعلقة بهذا الأمر، يجب عليك جعل طفلك ينام في الوقت المحدد.

تناول الخضروات

إن جعل الأطفال يأكلون الخضروات أمر قد يشكل صعوبة بالنسبة للعديد من الآباء، لكن هناك بعض الطرق التي يمكن للوالدين من خلالها إدخال الخضروات في آكلات أطفالهم دون جدال.

مهمة تنظيف الأسنان

ولحل هذه المشكلة يجب أن تضعي في اعتبارك ما إذا كان طفلك يعاني من التسنين أو يفقد أسنانه أولًا، ومن ثم تأكدي من امتلاكه لفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة حتى يشعر بالراحة عند استخدامها.