قد تصبح سامة.. مواد غذائية لا ينصح وضعها في الفريزر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

هناك بعض المواد الغذائية لا تصلح للتجميد، لأن عملية التجميد تدمر الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحتويها.

وتوضح الدكتورة ماريات موخينا، أخصائية التغذية الروسية، أنه لا يمكن الحفاظ على جميع المواد الغذائية في درجة حرارة سلبية، لأن تركيب بعضها يتغير. فمثلا بعد التجمد تفقد الخضروات الورقية الفيتامينات ومضادات الأكسدة فيها، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان الإماراتي".

وتقول: "لا ينصح بتجميد الخضروات الورقية والأعشاب، لأنه يسبب تدمير الكلوروفيل وفقدان الفيتامينات ومضادات الأكسدة ولن يبقى فيها سوى الألياف الغذائية".

وتضيف: "تؤثر عملية التجميد سلبا في القيمة الغذائية للخضروات المحتوية على نسبة عالية من الماء".

وتابعت: "لا ينصح بتجميد الخضروات المحتوية على الماء مثل الخيار والطماطم والكوسا، لأنها تصبح مثل السم بعد إذابة الجليد، وتفقد متانتها ومرونتها".

وتشير الأخصائية الروسية إلى أن المواد الغنية بالبروتينات يمكن أن تتغير خصائصها بعد التجميد أيضا.

وتقول: "تتقطع خلال عملية التجميد الروابط البروتينية، ويفسد البروتين (Denaturation). كما لا ينصح بتجميد منتجات الألبان المخمرة، لأنها بعد التجميد تفقد عمليا معظم خصائصها المفيدة".

ووفقا لها، تقلل البرودة من نشاط الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في اللوز والفول السوداني والبندق. أي أن هذه المسكرات تفقد جودتها بعد تجميدها.

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