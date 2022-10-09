من هو سيد الأبراج؟.. الأسد والجدي والحوت أبرزها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد الأبراج من أكثر العلوم الفلكية التي يحبها ملايين الناس حول العالم ويتابعونها أولاً بأول، ويتميز برج الأسد تحديداً بأنه سيد الأبراج وفقا لما قالته عالمة الأبراج عبير فؤاد، ذلك لأن الأسد يحب أن يفرض سيطرته ويأخذ نصيب الأسد من كل شيء والشعور بكونه ملكاً، ويحب كثرة الاهتمام والحب والنجاح، كما أنه يحب الجمال، كما يعرف عنه علاقاته النسائية المتعددة بالنسبة للرجل.

من هي ملكة الأبراج

تعد امرأة برج الجدي هي ملكة الأبراج لما تتمتع به من القوة والطموح، وأيضاً الجمال قالت دكتورة عبير فؤاد خلال برنامج «صباحك مصري»: «امراة الجدي طموحة وراسية وعارفة أن الحاجة عشان تفضل وتعيش لازم تتبني صح، عندها حل تملك شوية وتعرف تحط الحاجة في مكانها الصحيح، عندها كبرياء فظيع ومتحبش تبين مشاعرها، من جواها حساسة جدا، وتبان باردة من برا بتحب تحافظ على كرامتها جدا».

من هو البرج الأقوى

قالت خبيرة الأبراج سهير جودة خلال برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»: «بالنسبة للبرج الأقوى فمن ناحية القوة الروحانية فأصحاب الأبراج المائية هم الاقوى بسبب إيمانهم بالقوة الروحانية والحاسة السادسة والعلامات التي تظهر لهم، وهم الحوت والسرطان والعقرب».

والنسبة لقوة الشخصية قالت دكتورة عبير فؤاد: «بالنسبة لقوة الشخصية يوجد الأسد والجدي لأنهم بيعتبروا من أبراج العظماء وبالذات الجدي عنده نوع من القسوة والشدة ومبيعبرش عن الحنية»، بالنسبة للأسد الذي يتميز بقوة الشخصية والطموح يشبه الجدي في الحدة بعض الأحيان ويتميزان بالصراحة والصدق ولديهم استعداد للتضحية من أجل الاخر.

من هو ملك الأبراج المائية

يعد برج الحوت هو ملك الأبراج المائية، وذلك لأنه يتمتع بحاسة سادسة وتواصل روحي بشكل كبير، وله القدرة أيضا على قراءة الأشخاص ويصدق في الإشارات الروحانية والعلامات التي توحي بالحذر، ويليه برج السرطان والعقرب.