الامارات | «الفنانة المحتالة» آنا سوروكين تحصل على إطلاق سراح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفرجت إدارة الهجرة الأميركية عن الوريثة الألمانية المزيّفة، آنا سوروكين، حسبما أكد محاميها أول من أمس. وكانت الفنانة المحتالة (31 عاماً)، التي تسببت مغامراتها في إنتاج مسلسل «نيتفلكس» الناجح «إنفينتنج آنا»، قيد الاعتقال لدى إدارة الهجرة والجمارك منذ مارس 2021. وجاء احتجازها بعدما قضت أكثر من ثلاثة أعوام خلف القضبان، بسبب الاحتيال على بنوك وفنادق وأصدقاء، للإنفاق على أسلوب حياتها المترف. وقالت سلطات الهجرة إن «سوروكين قضت فترة أطول مما تسمح به تأشيرتها، ويجب إعادتها إلى ألمانيا». وفي وقت سابق، وافق قاض بإدارة الهجرة الأميركية على نقلها من الاحتجاز إلى حجز منزلي، بينما تحاول تجنب الترحيل. وأكد محامي الهجرة الخاص بها، جون ساندويج، لوكالة «بي إيه ميديا» أن عملية الإفراج عنها بدأت. وأضاف: «سيتم إطلاق سراحها.. إنها لاتزال في المرحلة النهائية من العملية.. لقد خرجت من السجن الذي كانت تحتجز فيه».